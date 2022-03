Schwere Vorwürfe gegen Gymnasium Großdeuben landen vor Amtsgericht Borna

Böhlen

Anderthalb Jahre ist es her, dass gegen das Evangelische Gymnasium Lernwelten im Böhlener Stadtteil Großdeuben schwere Vorwürfe erhoben worden waren. Der damalige Vorsitzende des Landeselternrates Sachsen, Michael Gehrhardt, hatte unter anderem in einer Stadtratssitzung behauptet, dass es in der Schule unter freier Trägerschaft nicht nur gravierenden Lehrermangel und Unterrichtsausfall gibt, sondern auch Gewalttaten.

Doch nachdem immer deutlicher wurde, dass Gehrhardt einen Alleingang gewagt und wissentlich falsche Behauptungen aufgestellt hatte, hatte daraufhin der Träger Schulverein Lernwelten eine Unterlassungsklage eingereicht. Damit war ein Verfahren vor dem Amtsgericht Borna in Gang gekommen.

Verfahren gegen Zahlung von Geldstrafe eingestellt

Dieses gipfelte nun in folgendem Ergebnis: Das Gehrhardt’sche Verfahren wird gegen Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 1500 Euro eingestellt. Zwar äußerte sich der Angeklagte laut einer Information vom derzeitigen kommissarischen Leiter des Amtsgerichts während der Gerichtsverhandlung am 17. März nicht. Dennoch mussten geladene Zeugen – unter anderem Schulleiter Gregor Pohler, FDP-Stadtrat Bernd Seidel und Babette Fichtner von der Interessengemeinschaft „Unser Großdeuben“ – nicht mehr angehört werden.

Grundstücksverkauf in der Stadtratssitzung

Die Stadtratssitzung im September 2020 war zur unrühmlichen Debatte verkommen, als in die Diskussion um einen Grundstücksverkauf ungewöhnliche Schärfe Einzug gehalten hatte. Ursprünglich sollte im Fokus die Frage stehen, ob eine kommunale Fläche an der Hauptstraße in unmittelbarer Nachbarschaft zum Gymnasium an eben dieses verkauft werden soll.

Der Schulträger hatte geplant, auf dem Areal einen Anbau und eine Turnhalle zu realisieren. Während dieser Sitzung hatte Bürgermeister Dietmar Berndt (parteilos) Gehrhardt das Wort erteilt, der daraufhin die schweren Vorwürfe erhoben hatte.

Vorwürfe gegen Gymnasium als haltlos erwiesen

Doch schon kurz nach der Sitzung war deutlich geworden, dass diese Behauptungen haltlos waren. Zum einen hatte der Vorstand des Landeselternrates von angeblicher Elternkritik am Gymnasium nichts gewusst. Zum anderen hatte sich auch der Kreiselternrat des Landkreises Leipzig von den Aussagen Gehrhardts distanziert, weil die Anschuldigungen gegen das Gymnasium von Seiten der Eltern, Schüler und Lehrer nicht bestätigt wurden.

Woraufhin Gerhardt bekannt gegeben hatte, als Vorsitzender des Landeselternrats zurückzutreten. Heute ist er noch stellvertretender Vorsitzender des Kreiselternrats der Stadt Leipzig.

Rund 60 Schüler, Eltern und Lehrer sind nach Lautwerden der Vorwürfe zu einer Stadtratssitzung gekommen, um für das Gymnasium einzutreten. Quelle: privat

Auch der Böhlener Rathauschef Berndt war wegen der Sitzung in die Kritik geraten. Zum einen, weil er Gehrhardt überhaupt die Bühne zur Verfügung gestellt hatte, zum anderen, weil er während der Ausführungen nicht eingeschritten war. Weshalb es beim Landkreis Leipzig zu einer kommunalrechtlichen Prüfung gekommen war.

Die ist mittlerweile ebenfalls abgeschlossen. Das Ergebnis: Berndt erhielt den Hinweis, „dass nach Ansicht der Rechtsaufsichtsbehörde für die Einladung von Herrn Gehrhardt in die genannte Stadtratssitzung ein vorheriger Beschluss des Stadtrates der Stadt Böhlen notwendig gewesen wäre“, teilt Brigitte Laux, Sprecherin des Landratsamtes, mit.

Stadtrat und Bürgermeister hätten einschreiten müssen

Zudem habe die Kommunalaufsicht mitgeteilt, „dass ein Einschreiten des Stadtrates angezeigt gewesen war, als Herr Gehrhardt das Thema Schule verlassen hat und gegenüber dem Stadtrat seine persönlichen Ansichten zu dem geplanten Grundstücksverkauf und dessen möglichen Nutzungskonzept äußerte“.

Schulleiter Gregor Pohler ist mit dem gesamten Ausgang der Geschichte nicht gänzlich zufrieden. „Der Imageschaden, der damals entstanden ist, ist immens und noch immer spürbar“, hat er auf Nachfrage erklärt. Dennoch hoffe er, dass jetzt wieder Ruhe einkehrt und das unrühmliche Kapitel ein Ende hat.

Von Julia Tonne