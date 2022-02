Schwerer Unfall an B-95-Auffahrt bei Rötha mit fünf Verletzten

Rötha

Ein schwerer Verkehrsunfall mit fünf Verletzten hat sich am Freitagabend auf der B 95 bei Rötha (Landkreis Leipzig) ereignet. Gegen 18.15 Uhr nahm nach ersten Erkenntnissen ein Renault-Kleinwagen die Auffahrt zur Bundesstraße in Richtung Leipzig genommen. Dabei kam das Fahrzeug in den Gegenverkehr und stieß mit einem in Richtung Chemnitz fahrenden Van Citroën zusammen.

Aus dem Kleinwagen musste die Feuerwehr mit Schere/Spreizer eine Tür abtrennen, um den Fahrer zu retten. Dieser und ein Beifahrer wurden ebenso in ein Krankenhaus gebracht wie aus dem Van die beiden Insassen und ihr Baby. Die Bundesstraße war stundenlang voll gesperrt.

