Neukieritzsch/Deutzen

Fünf Menschen wurden bei einem Verkehrsunfall verletzt, der sich am Dienstag zwischen Deutzen und Ramsdorf ereignete. Am Abzweig Regis-Breitingen war die Fahrerin eines VW Caddy mit ihrem Wagen kurz vor 14 Uhr nach links auf die Staatsstraße aufgefahren. Dabei missachtete die 30-Jährige nach Angaben der Polizei nicht die Vorfahrt eines Ford Fiesta, der von Ramsdorf in Richtung Deutzen unterwegs war. Beide PKW stießen zusammen. Dabei wurden fünf Personen verletzt und durch den Rettungsdienst in das Krankenhaus nach Borna gebracht. Die Polizei beziffert den Sachschaden in Summe auf 25 000 Euro.

Von es