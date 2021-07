Borna/Blumroda

Ein schwerer Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen ereignete sich am Sonnabend gegen 17.15 Uhr auf der Bundesstraße 93. Angaben der Polizei zufolge wollte der Fahrer eines Pkw VW an der Kreuzung zur Kreisstraße 7932 nach links in Richtung Regis-Breitingen abbiegen. Dabei beachtete der 44-Jährige die Vorfahrt eines entgegenkommenden Pkw Opel nicht. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Die Fahrerin des Opel (23) wurde schwer sowie die beiden männlichen Insassen (21 und 28) und der Unfallverursacher leicht verletzt. Zur Höhe des Sachschadens gibt es bislang keine Informationen. Gegen den 44-Jährigen werde jetzt wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt, teilte die Polizei mit.

Von LVZ