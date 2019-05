Groitzsch/Audigast

Motorengedröhn und laute Musik sowie Fachsimpeleien stehen am Wochenende in Audigast im Mittelpunkt. Der Verein Elsterauenbiker veranstaltet von Freitag bis Sonntag erneut sein Motorradtreffen. Vorsitzender Christian Harnisch hofft auf 500 Teilnehmer und Besucher. „Hoffentlich kommt uns da die Jugendweihe in Groitzsch nicht so dazwischen.“

Ab Freitag, 14 Uhr, läuft die Anreise. Gegen 20 Uhr startet die Livemusik. Die Nachwuchsband „Deadpriest“ aus Zwenkau liefert zunächst Metal-Cover-Songs. Dann folgt „Bleeding Aces“ (Wechselburg), ehe „Außensaiter“ aus Regis-Breitingen ebenfalls Deutschrock spielt, aber eigene Texte singt. Der Sonnabend wird ruhig angegangen. 14 Uhr wird zur Ausfahrt in die Region aufgebrochen. Nach der Rückkehr stehen Bikerspiele an (16 Uhr). Am Abend heißt die Line-up „White passenger“ (Nachwuchsband aus Regis-Breitingen), „Schusslinie“ aus Krumpa (Sachsen-Anhalt) und „Last Rising“. Die Musiker aus dem Vogtland springen für die frisch getrennte Gruppe „Blacky and Company“ ein. Am Sonntag erfolgt dann nach und nach die Abreise.

Von okz