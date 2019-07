Borna

Mit einer umfangreichen Tagesordnung startet der Kreistag am Mittwoch (24. Juli) in seine neue Legislaturperiode. Immerhin müssen Ausschüsse, Aufsichtsräte und sonstige Gremien besetzt werden, was zahlreiche Wahlgänge zur Folge hat. Zu Beginn der Sitzung, die 17 Uhr im Bornaer Stadtkulturhaus beginnt, werden die 86 neue Kreisräte verpflichtet.

Sechs Kreisräte weniger

Das sind sechs weniger als im alten Kreistag. Die CDU, die eine gemeinsame Fraktion mit der FDP bildet, stellt mit 24 Sitzen die größte Fraktion. Wie bisher ist der Groitzscher Bürgermeister Maik Kunze Fraktionsvorsitzender. Kunze ist nicht der einzige Rathauschef an der Spitze einer Kreistagsfraktion. So steht der Markkleeberger Oberbürgermeister Karsten Schütze der SPD-Fraktion vor, so wie seit zehn Jahren schon. Mit der Bornaer Oberbürgermeisterin Simone Luedtke haben auch die Linken ein Stadtoberhaupt als Fraktionschefin.

AfD zweitstärkste Kraft

Zweitstärkste Fraktion ist die AfD, die im letzten Kreistag lediglich mit zwei Kreisräten vertreten war. Ihr Vorsitzender ist der Sprecher des AfD-Kreisverbandes, Bodo Walther. Drittstärkste Kraft ist die Unabhängige Wählervereinigung (UWV) mit 14 Sitzen. Auch hier bleibt an der Fraktionsspitze alles beim Alten – Ute Kniesche ist weiterhin Fraktionschefin. Die kleinste Fraktion bilden die Grünen, bisher in einer gemeinsamen Fraktion mit der SPD. Vorsitzender der sechsköpfigen Grünen-Fraktion ist Tommy Penk.

Neue Sitzordnung im Kreistag

Weil es nunmehr sechs statt bisher vier Fraktionen gibt, ändert sich auch die Sitzordnung im Bornaer Stadtkulturhaus. Belegten bisher CDU und Linke die erste Reihe gegenüber dem Präsidium mit Landrat Henry Graichen ( CDU) sowie den beiden Beigeordneten Gerald Lehne ( CDU) und Ines Lüpfert (parteilos), so hat die Kreisspitze nunmehr Vertreter von vier Parteien – AfD, CDU, SPD und Linke – direkt vor sich. Weiter hinten sitzen UWV und Grüne.

Wahlmarathon am Mittwoch

Mit der Besetzung von Ausschüssen, Zweckverbänden etc. steht den neuen Kreisräten ein Wahlmarathon bevor. Landrat Graichen zeigt sich vorsichtig optimistisch, dass es dabei nicht zu größeren Schwierigkeiten kommt. Immerhin haben sich die Fraktionsvorsitzenden darauf verständigt, dass dabei die Mehrheitsverhältnisse im Kreistag abgebildet werden sollen.

Jeweils vier CDU-Vertreter in den Ausschüssen

Das bedeutet, dass die CDU/FDP-Fraktion in beschließende Kreistagsausschüsse, in denen immer 14 Kreisräte sowie Landrat Graichen sitzen, vier Leute schickt. Die AfD hat dort drei Vertreter, UWV, SPD und Linke jeweils zwei sowie die Grünen einen.

Neuerliche Sitzung möglich

Sollten die Ausschüsse aber nicht offen, sondern geheim gewählt werden, könnte die Kreistagssitzung sehr lange dauern. Landrat Graichen schließt für diesen Fall nicht aus, dass dann eine neuerliche Kreistagssitzung einberufen werden müsste.

Von Nikos Natsidis