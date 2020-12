Sechs Verletzte nach Küchenbrand in Pegau

Pegau/Kitzscher

Sechs Personen sind bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Pegau verletzt worden. Zwei davon, eine 19 Jahre alte Frau und ein 23 Jahre alter Mann, mussten laut Polizei in ein Krankenhaus gebracht werden.

Das Feuer war am Vormittag des 24. Dezember in der Küche einer Wohnung in der Bahnhofstraße in Pegau ausgebrochen. Ein Mitbewohner des Hauses hatte den Brand in der von zwei Senioren (79 und 85 Jahre) bewohnten Wohnung durch beherztes Eingreifen schon weitgehend gelöscht, als die Feuerwehren von Pegau, Groitzsch, Elstertrebnitz und Wiederau eintrafen.

Ein Trupp Feuerwehrleute kümmerte sich um die Restablöschung des Feuers, ein weiterer suchte in dem völlig verqualmten Gebäude nach Personen. Sechs Menschen wurden bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes durch die Feuerwehr betreut. Das Feuer selbst wurde schließlich mit einer Kübelspritze komplett gelöscht. Drei Wohnungen waren wegen der starken Rauch-Ausbreitung vorerst nicht mehr bewohnbar, die Bewohner kamen bei Familienangehörigen unter.

Unbekannte sprengen in Kitzscher

Die Polizei beziffert den Gesamtschaden auf rund 20 000 Euro. Es seien Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen worden.

In Kitzscher hatten am Vorabend Unbekannte an mehreren Stellen im Stadtgebiet Pyrotechnik gezündet. Es kam dabei laut Polizei zu verschiedenen Beschädigungen, unter anderem an einem Zigarettenautomaten und an mehreren Mülltonnen. Es sei Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro entstanden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion aufgenommen.

Von André Neumann