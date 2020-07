Seehaus in Kahnsdorf freut sich über Geld von der Ferry-Porsche-Stiftung

Neukieritzsch/ Kahnsdorf

Der Verein Seehaus, der einen Strafvollzug in offener Form für jugendliche Straftäter am Hainer See betreibt, bekommt für ein Projekt, welches im Raum Leipzig angesiedelt werden soll, 33 000 Euro von der Ferry-Porsche-Stiftung. Beworben hatte der Verein sich unter dem Stichwort „ Protactics“ mit Selbstbehautpungskursen für Kinder und Jugendliche.

Die Stiftung hatte den Wettbewerb Ferry-Porsche-Challenge an den Porsche Standorten in Leipzig und Stuttgart ausgeschrieben. Mit rund 1,5 Millionen Euro werden siebzig gemeinnützige Projekte gefördert. Aus dem Raum Leipzig waren 15 Bewerber in der Finalrunde.

Anzeige

Mit dem Geld will Seehaus in Leipzig ein Angebot aufbauen, welches es am ersten Standort in Leonberg in Baden-Württemberg schon einige Zeit gibt. Und das mit Erfolg und großer Nachfrage, wie Steffen Hofmann, der Leiter des Seehauses Leipzig der LVZ sagte.

Weitere LVZ+ Artikel

Bei Protactics gehe es nicht nur um Selbstverteidigung, sondern auch um Selbstbehauptung, um die Fähigkeit, wie Hofmann sagt, mit einem guten Selbstbewusstsein Konflikte zu bestehen und nicht selbst zum Täter zu werden.

Das Angebot solle vor allem in Leipzig platziert werden und richte sich bereits an Kinder im Grundschulalter. Die sollten beispielsweise lernen, wie man sich richtig verhält, wenn man aus einem fremden Auto heraus angesprochen wird. „Wie bleibe ich cool, wenn ich angemacht werde, wie gehe ich Stress mit anderen aus dem Weg“, nennt Hofmann Fragen, die eine Rolle bei Protactics spielen.

Das Projekt ziele nicht vorrangig auf Täter, wie die eigentliche Arbeit von Seehaus, sondern auch auf Opfer. Hauptzielgruppe seien Kinder und Jugendliche. Dazu zählten unter anderem Opfer von Straftaten und Mobbing, aber auch ganze Kindergartengruppen und Schulklassen sowie Jugendliche, die schon durch Aggression und Gewalt aufgefallen sind. Es sei auch ein Kurs für Erwachsene geplant, die Opfer von Gewalt wurden oder selbst Tätererfahrung haben. Ein individueller Zuschnitt von Kursen je nach Zielgruppe und Kontext ist möglich. Ein erster Kurs habe in Leipzig schon stattgefunden, der richtete sich an Lehrer und sollte denen helfen, Gewalt im Unterricht zu vermeiden.

Neben dem Angebot für Schule, unter anderem im Rahmen der Ganztagsangebote, will der Seehaus-Verein die Kurse auch in einer eigenen Halle anbieten, so Hofmann. Im Seehaus am Nordufer des Hainer Sees leben derzeit sieben junge Männer. Sechs absolvieren hier ihre Haftzeit unter streng geregelten Familienbedingungen. Der Siebente, sagt Hausvater Franz Steinert, habe seine Strafe schon verbüßt, bleibe aber freiwillig länger, weil er die Schule noch abschließen wolle.

Von André Neumann