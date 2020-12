Seewiesen in Kahnsdorf-Nord: Auf den ersten Bauabschnitt sollen bald die nächsten folgen

Neukieritzsch/Kahnsdorf

In nur acht Monaten ist es dem in Kahnsdorf ansässigen Unternehmen Blauhaus gelungen, ein fünfeinhalb Hektar großes Wohngebiet zu erschließen. Geschäftsführer Alexander Wolf übergab am Donnerstag den ersten Bauabschnitt der „ Seewiesen“ in Kahnsdorf-Nord an die Gemeinde Neukieritzsch.

Straßen mit Namensschildern, Gehwege, Beleuchtung, die unterirdische Infrastruktur und eine an zentraler Stelle gepflanzte Traubeneiche, die einmal ein stattlicher Dorfbaum werden soll, sind bereit für die 61 Häuser, die hier demnächst gebaut werden können. Rund 50 Bauwillige haben sich ihre Grundstücke auf dem Areal zwischen dem Hainer und dem Kahnsdorfer See schon gesichert.

Blauhaus will zügig weitermachen

Alexander Wolf dankte Baufirma, Planern und weiteren Beteiligten für den zügigen Bauablauf und schätzte ein: „Wir können mit dem, was wir sehen, recht zufrieden sein.“ Der Neukieritzscher Bürgermeister Thomas Hellriegel erinnerte daran, dass Ende April, als die Bauarbeiten begannen, einige daran zweifelten, dass die Erschließung im Dezember abgeschlossen sein könnte.

Zwei der neuen Straßennamen im künftigen Wohngebiet. Quelle: André Neumann

Und Blauhaus will jetzt zügig weitermachen. In dieser Woche zog das Unternehmen die Kaufoption für die nächsten reichlich sieben Hektar Bauland, die die Gemeinde zugesichert hatte. Am Mittwoch unterzeichneten Hellriegel und Wolf den Kaufvertrag, und schon in sechs Monaten soll mit der Erschließung der nächsten drei Bauabschnitte begonnen werden, kündigte Wolf an:

„Ich erwarte Sie hier alle in sechs Monaten zum nächsten ersten Spatenstich“, sagte der Blauhaus-Chef und hoffte zugleich auf dann bessere Bedingungen. Denn auf Imbiss und Getränke, wie bei derlei Anlässen üblich, mussten die Beteiligten diesmal wegen der Corona-Pandemie verzichten.

Infrastruktur muss entwickelt werden

Angesichts der kommenden Erschließung der nächsten Bauabschnitte, warf Hellriegel einen Blick in die Zukunft. Schon die künftigen Bewohner des ersten Bauabschnittes der „ Seewiesen“ werden zahlenmäßig an die Hälfte der jetzigen Kahnsdorfer Bevölkerung heranreichen, rechnete er vor. Mit dem gesamten Wohngebiet dürfte sich die Zahl der Einwohner nahezu verdoppeln.

Angesichts dieser absehbaren Entwicklung müsse auch die Infrastruktur mithalten. Dabei gehe es um einen Feuerwehrstandort und eine Kaufhalle, aber auch einen Kindergarten und eine Einrichtung für betreutes Wohnen habe die Gemeinde im Blick. Wobei die Kaufhalle das schwierigste sein dürfte, zumindest hat die Kommune darauf den geringsten Einfluss, da die Betreiber der Märkte strenge Anforderungen an Örtlichkeiten und Einzugsgebiet stellen.

Zentraler Platz mit Eiche im ersten Abschnitt des neuen Wohngebiets. Quelle: André Neumann

Ehemalige Gemeinde Lobstädt stellte die ersten Weichen

Die Überlegungen für ein Wohngebiet im Norden von Kahnsdorf, daran erinnerte Landrat Henry Graichen, der frühere Neukieritzscher Bürgermeister, reichen bis ins Jahr 2006 zurück. Damals ließ die noch selbstständige Gemeinde Lobstädt das Areal der ehemaligen Tagesanlagen des Tagebaus Witznitz als Entwicklungsfläche deklarieren.

Nach der Eingemeindung von Lobstädt kaufte Neukieritzsch 2009 die Flächen. Ein Bebauungsplan war 2014 fertig. Danach dauerte es mehrere Jahre, bis sich 2018 mit dem Unternehmen Blauhaus ein Investor ernsthaft für die Entwicklung des Gebietes interessierte.

Von André Neumann