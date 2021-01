Segenspäckchen statt Gesang – wie die Sternsinger in Borna unterwegs sind

Borna

An sich wären sie schon seit Tagen unterwegs. In Borna und im Umland. Die Sternsinger, die in jedem Jahr rund um den Dreikönigstag am 6. Januar singend an Häusern und in Behörden Spenden für einen guten Zweck sammeln. Wegen Corona ist auch das in diesem Jahr anders. Statt persönlicher Kontakte und der Sammlung von Barspenden gibt es Spendenpäcken, die im Rahmen eines Gottesdienstes am Sonntag in der katholischen Kirche in der Stauffenbergstraße gesegnet wurden, teilt Andreas Schulz mit. Er ist einer der Verantwortlichen für die Sternsingeraktion in der Bornaer St.-Josephs-Gemeinde, die seit einem Jahr zur katholischen Pfarrei Heilige Teresia Benedicta vom Kreuz – Edith Stein in Limbach-Oberfrohna gehört.

Spendenpäckchen mit Tütchen

Das Segenspäckchen enthält einen Aufkleber mit dem Dreikönigssegen, einen Flyer sowie ein Spendentütchen. Der Flyer informiert darüber, wie kontaktlos per Überweisung oder mit PayPal gespendet werden kann, beziehungsweise wie die Spendentüten übergeben werden.

Anzeige

Segenspäckchen werden verteilt

Wer ein Segenspäckchen haben möchte, der sollte sich unter sternsinger@kath-kirche-borna.de, unter der Telefonnummer 03433/208350 auf dem Anrufbeantworter oder im Internet unter www.kath-kirche-borna.de/sternsinger anmelden. Die Segenspäckchen werden im Laufe des Monats verteilt.

Beispielland Ukraine

Die bundesweite Sternsingeraktion läuft in diesem Jahr bis zum 28. Februar, in Borna bis Ende Januar. Die Spenden werden 2021 unter dem Motto „Kindern Halt geben – in der Ukraine und weltweit“ gesammelt. Dass die Ukraine in diesem Jahr Beispielland der Sternsingeraktion ist, hat mit der speziellen Situation von Ukrainern in Polen zu tun, erläutert Andreas Schulz. Viele Ukrainer arbeiten in Polen und sind damit oftmals von ihren Kindern getrennt.

Coronagerechter Auftritt vor dem Bornaer Rathaus

Ganz ohne Gesang soll es aber bei den Sternsingern in diesem Jahr doch nicht zugehen. So sind am Dienstag coronagerechte Auftritte vor dem Landratsamt in der Stauffenbergstraße sowie dem Bornaer Rathaus geplant – mit Abstand und im Freien. Womöglich stimmen die Sternsinger, alle aus einer Familie, sogar ein kleines Lied an.

Von Nikos Natsidis