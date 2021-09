Landkreis Leipzig

Seit genau 30 Jahren gibt es den europaweit begangenen „Tag des offenen Denkmals“. Die Neuauflage am 12. September 2021 steht unter dem Motto „Sein & Schein – in Geschichte, Architektur und Denkmalpflege“. Dabei wird auch der Facettenreichtum des Denkmalbestandes im Landkreis Leipzig ersichtlich. Die regionale Eröffnung findet laut Mitteilung des Landratsamtes im Kulturkino Zwenkau statt, einem 1927 im Art-déco-Stil erbauten Lichtspieltheater mit damals über 700 Sitzplätzen.

Zudem sind bauliche Zeugnisse aller Epochen, wie Adelssitze, Fachwerkhäuser, Kirchen, erforschte Bodendenkmäler, Gärten und Parks sowie vielfach auch Bauten des 20. Jahrhunderts und technische Denkmäler zu besuchen. Zahlreiche Engagierte, ob Bauherren, Denkmalpfleger, Archäologen, Heimatpfleger oder Historiker sowie Vereinsmitglieder, berichten direkt vor Ort Wissenswertes und Kurioses über die Geschichte der Denkmäler, über die einstigen Bewohner sowie die Nutzungsgeschichte der Bauten. Fachleute aus Architektur, Handwerk und Restaurierung lassen sich bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen, öffnen den Blick auf große Geschichte und kleine Details. Gern werden Fragen des Publikums beantwortet.

Die LVZ hat eine große Übersicht an Veranstaltungen und Angeboten zusammengestellt. Es wird keine Gewähr für eine Vollständigkeit sowie die jeweilige Durchführung übernommen.

Altenbach

Dorfkirche. Hauptstr. 35: 10 Uhr Geschichte(n) in und um die Dorfkirche Altenbach, Führung von Mitstreitern der Initiativgruppe Dorfkirche Altenbach.

Bad Lausick

Stadtkirche St. Kilian. Kirchplatz/Str. der Einheit 27: 11.30-15 Uhr Offene Kirche,

Berndorf

Wassermühle Berndorf. Neuseenmühle Nr. 28: 12-18 Uhr Mühlenbesichtigung, Mühlencafe geöffnet.

Beucha (bei Bad Lausick)

Herrenhaus. Gutshof 1: 10-16 Uhr öffnet Galerist Martin Koenitz das Gebäude, 11 und 12.30 Uhr werden Kräuterwanderungen im Gutspark angeboten.

Borna

Gebäude der Malerfamilie Gutsche. Wohn- und Geschäftshaus Bahnhofstr. 35: 14 Uhr Besichtigung des Hauses und Einblicke in die gerade laufenden Restaurierungs- und Umbaumaßnahmen. Architekt Falk Pidun gibt Ausblicke auf kommende Nutzungsperspektiven.

Zwiebelhaus. Bahnhofstr./Ecke Angerstraße: Architekt Falk Pidun wird auf Wunsch die Türen des Zwiebelhauses öffnen und aktuelle Veränderungen sichtbar machen; Nachfrage im Haus Bahnhofstr. 35.

Brandis

Schloss Brandis. Im Schloss 1: 10-12 Uhr Schlossführung, die Führung durch das Barockschloss ist mit einer Anmeldung über berger@schloss-dahlen.de möglich.

Stadtkirche. Kirchplatz 2: 12-16.30 Uhr Offene Kirche mit Führungen und Turmbesteigung.

Canitz

Wasserwerk. Virtueller Rundgang durch das Wasserwerk Canitz unter www.tag-des-offenen-denkmals.de/aktionstag/veranstaltung/virtueller-rundgang-durch-das-wasserwerk-canitz.

Elbisbach

Arvedshof. Dorfstraße: 9.30-15 Uhr Besichtigung. Zu bestaunen sind die abgeschlossene Hofgestaltung und die Bleiverglasung im Zwischengeschoss des Treffenhauses. Für den musikalischen Rahmen sorgen die Original Elbländer Blasmusikanten.

Elstertrebnitz

Eisenmühle. Oderwitz G 41: 14 Uhr Ungeführte Besichtigung der letzten Eisenpulvermühle Deutschlands und 4. Geburtstag des Museumscafés „Reiberei”.

Grimma

Stadtgut. Leipziger Str. 5: So. 15-17 Uhr Besichtigung des Stadtgutes. Im Wohnturm ist eine beeindruckende Sammlung von Puppenstuben und landwirtschaftlichen Maschinen zu bestaunen.

Hospitalkapelle. Leisniger Str.: Sa./So. 14-17 Uhr „Ein Leben für die Kunst”, Malerei von Dagmar Henze-Lesurtel.

Klosterruine Nimbschen. Nimbschener Dorfstr. 1: 13 Uhr Katharina von Bora – eine starke Frau, Kostümführung mit Gästeführerin Martina Hättasch.

Kreismuseum. Paul-Gerhardt-Str. 42: 10-17 Uhr Von der Urgeschichte bis zur Gegenwart, gezeigt wird eine reiche Sammlung durch die Geschichte.

Museum Göschenhaus. Schillerstr. 25: 11-16 Uhr In Göschens Sommersitz gaben sich einst die Größen der deutschen klassischen Literatur wie Schiller und Körner die Klinke in die Hand. Gezeigt wird an diesem Tag die Sonderausstellung „Das Grimmaische Wochenblatt – Georg Joachim Göschens Zeitung für Grimma”.

Rathausgalerie. Markt 27: 15-17 Uhr Wanderausstellung „Ereignis Fotografie“. Zu sehen ist ein Querschnitt verschiedener Techniken, Thematiken und Arbeitsweisen aktueller Fotografie mit Arbeiten von Künstlerinnen und Künstlern vom Bund Bildender Künstler Leipzig.

Sparkassenmuseum. Markt 13/Eingang um die Ecke Hohnstädter Str.: 13-17 Uhr Zu sehen ist eine breitgefächerte Ausstellung von der Gründungsurkunde der Sparkasse 1840 bis hin zu Maschinen aus den 1930er Jahren, handgeschriebenen Büchern sowie alten Telefonen.

Groitzsch

Haus der Familie Rentzsch. Südstr. 9: 10-15 Uhr Möglichkeit zur Besichtigung des Wohnhauses. 15 Uhr wird zu Hausmusik bei Kaffee und Kuchen in den Garten eingeladen (bitte eigene Picknickdecke mitbringen, bei Regen entfällt die Veranstaltung).

Museum. Albin-Jahn-Gasse 2: 10-17 Uhr Besichtigung der Sonderausstellung „Die Geschichte der Fotografie” sowie kleiner Trödelstand.

Vereinshaus Stadtmühle. An der Schnauder 14: 14-17 Uhr Besichtigung noch vorhandener Mühlentechnik im Gebäude sowie des Mühlengartens, Information zur Weinbereitung sowie Mühlentag.

Großbothen

Wilhelm-Ostwald-Park. Grimmaer Str. 25, Haus Energie: 11-15 Uhr Die Besucher haben wieder die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. 11 und 15 Uhr finden Führungen durch den Park statt. Aufgrund begrenzter Personenzahl ist eine Anmeldung für die Führungen unter Tel. 034384/7349152 erforderlich.

Großpösna

Vineta. Alte F 95 Nr. 1: 10-14 Uhr Stündlich Entdeckertour Vineta, geführt von Vineta-Tourguide.

Hohendorf

Kirche. Hohendorf Nr. 26: 14-17 Uhr Turmbesteigung, Kirchenführungen, Orgelmusik, Besichtigung der Ausstellung zur Geschichte des Ortes sowie Kaffee und Kuchen unter der Linde.

Höfgen

Museum Wassermühle. Dorfstr. 8: 10-17 Uhr Besichtigung der historischen Schauanlage.

Wehrkirche. Höfgener Dorfstr. 7: So. 13-17 Uhr Besichtigung der Kirche

Kitzen

Kreuzkirche St. Nikolai. Brunnengasse 1: 11-17 Uhr zur Besichtigung geöffnet, 13 Uhr Führung zur Baugeschichte der Kirche.

Kössern

Jagdhaus. Kösserner Dorfstr. 1: 10-15 Uhr Besichtigung des Gebäudes.

Machern

Museum im Stasi-Bunker. Lübschützer Teiche: Sa. 13 Uhr Aufbruch und Erinnerung – Eine fotografische Reise in den Osten Anfang der 1990er- Jahre, Eröffnung der Fotoausstellung von Dr. Cordia Schlegelmilch; Sa. 14-18 Uhr Rundgänge durch die unterirdische Bunkeranlage und das Außengelände; So. 10 Uhr ganztägig Rundgänge durch die unterirdische Bunkeranlage und Präsentation der Ausstellung.

Neukieritzsch

Tagebau Vereinigtes Schleenhain, Abbaufeld Peres. 11-15 Uhr Besichtigung der aktuellen Ausgrabung einer Siedlung der jüngeren Bronzezeit mit verschiedenen Grubenbefunden und einer Palisade. Führungen werden 11, 12.30 und 14 Uhr angeboten. Das Gelände ist nur zu Fuß zu erreichen über Kieritzsch, Dorfplatz Nr. 74/75, bis Feldweg nach Lippendorf beziehungsweise Fuß-/Feldweg von Lippendorf (beginnt gegenüber Autohandel).

Otterwisch

Rittergut. Rittergut 1: Sa. 10 Uhr, So. 10.30 Uhr Führungen durch Pferdestall und Torhaus; So. 10 Uhr Vortrag über das Schaffen des Landbaumeisters David Schatz mit Schwerpunkt auf den Leipziger Südraum. Von Apels Garten bis zum Barockschloss und Rittergut Otterwisch. Als Quelle dient dazu das Werk von Thomas Trajkovitz.; So. 14 Uhr Der verschwundene Barockgarten, Themenwanderung vom Torhaus zur Kastanienallee und zurück.

Pegau

Heimatmuseum/Rathausturm. Markt 1: 8-16 Uhr geöffnet.

Technisches Denkmal „Ziegelei Erbs“. Audigaster Str. 15: 10-16 Uhr Schauanlage zur Herstellung von Ziegeln geöffnet.

Polenz

Dreiseithof Verein Einigkeit 4. Str. der Einigkeit 4: 10-18 Uhr Die Ausstellungen zur Geschichte des Dorfes und des Dreiseithofes, die LandKultur-Ausstellung mit zahlreichen materiellen Zeugnissen des ländlichen Alltags sowie Aquarelle und Grafiken des Wurzener Malers Hans-Peter Hund können besichtigt werden. In der Zeit von 10 bis 13 und 16 bis 18 Uhr werden Hofführungen angeboten (max. 4 Personen). 14 Uhr ist im Hof und im Kuhstall ein Konzert mit klassischer Musik zu erleben.

Prießnitz

Bauernrathaus. Frohburger Str. 20: 11-15 Uhr Führungen durch das Umgebindehaus mit Erläuterungen zur Geschichte und zu den aktuellen Sanierungsmaßnahmen. Es gibt Köstlichkeiten aus dem Holzbackofen und Angebote für Kinder.

Schloss und Rittergut. Badstr. 21: 10-15 Uhr Besichtigung möglich.

Pötzschau

Kirche Großpötzschau. Großpötzschau Nr. 30: 16 Uhr Konzert mit der Gruppe „Die Athleten“ mit Klangproduktion zwischen Gegenwartsmusik, Folk und Jazz; 19.30 Uhr Besichtigung von Kirche und Orgel.

Rötha

St.-Georgen-Kirche. Johann-Sebastian-Bach-Platz 11: 15 Uhr Festschriftpräsentation zum Jubiläum der Silbermannorgel. Markus Zepf stellt seine neuesten Forschungsergebnisse zu den Röthaer Orgeln vor.

Schkortitz

Paltrockmühle. Schmiedeberg: 10.30-17 Uhr Besichtigung.

Seelingstädt

Dorf- und Vereinshaus „Der Speicher“. Grimmaer Str. 8: 14 Uhr Familientag mit vielen Spielen, die von Handwerkern der Region gebaut wurden.

Wurzen

Katholische Kirche Herz-Jesu. Roitzscher Weg 3: 10.30, 13.30 Uhr „Ist das Romanik?“ Führung mit dem Wurzener Stadtchronisten Wolfgang Ebert und Bauleiter Andreas Kewitz.

Wyhra

Neuholländermühle. Blumrodaer Weg: 10 Uhr Mühlentag, 11 Uhr Eröffnung der Ausstellung „Mühlen im Wyhratal”, 15.30 bis 17 Uhr rund um die Mühle musikalische Weltreise mit Harriet und Peter, ganztägig besteht die Möglichkeit, sich von der Mühle abzuseilen.

Zitzschen

Dorfkirche. Dorfplatz: 17 Uhr Bach und mehr – Orgelwerke aus fünf Jahrhunderten, Orgelkonzert.

Zwenkau

Kulturkino. Hugo-Haase-Str. 9: 10 Uhr Verleihung des Sächsischen Kinder- und Jugenddenkmalpreises, anschließend werden Führungen durch das Kulturkino und das Haus Rabe angeboten. 11 und 15 Uhr beginnt am Kulturkino der Hörspaziergang „Zwenkau modern“. Von 11-16 Uhr wird historische Filmtechnik präsentiert.

Lehmhaus-Galerie. Leipziger Str. 14: 14-17 Uhr Besichtigung der Ausstellung „Comme il vous plaira – Wie es Euch gefällt”, Malerei von Wilfried Frankenthal.

Von LVZ