Selbsthilfe gegen Angst im Landkreis Leipzig

Landkreis Leipzig

Es begann in der sechsten Klasse, erzählt Manuela Schneider (Name von der Redaktion geändert). „Ich wurde in der Schule gemobbt.“ Sie hatte damals verschiedene persönliche Probleme, Mobbing habe diese verstärkt. Depressionen mit Gedanken an Suizid waren die Folgen. Eine Gesprächstherapie sollte helfen, doch ihre psychischen Schwierigkeiten blieben – bis zum Abitur, während des Studiums, bis heute.

Die junge Frau, Anfang 30, lebt im Landkreis Leipzig. Es sei schwer, Nicht-Betroffenen zu beschreiben, was Menschen mit Angst- und Panikattacken durchmachen müssen, sagt sie.

„Ich hatte Angst, jeden Moment sterben zu müssen“

„Ich hatte manchmal solche Angst, jeden Moment sterben zu müssen. Das war ganz furchtbar.“ Sie war bereits zweimal in der Psychiatrie, „weil nichts mehr ging“. Mehrere Therapien hat sie in all den Jahren ausprobiert, mit unterschiedlichem Erfolg. Es gebe Phasen, wo es ihr recht gut geht, doch dann werde es wieder schlimmer.

Generell würde der Kopf einfach nicht zur Ruhe kommen, „immer dreht sich das Gedankenkarussell“. Komme ich mit der nächsten Panikattacke besser zurecht? Werde ich meine Probleme jemals so in den Griff bekommen, dass ich wieder normal leben kann? Bringt die Meditation wirklich etwas oder sollte ich was anderes ausprobieren? „Immerzu denkt man an etwas“, sagt Manuela Schneider. Dadurch leide sie auch an extremen Schlafstörungen.

Tabletten und Therapien allein können nicht die Lösung sein, meint Manuela Schneider. Quelle: dpa

Den wichtigsten Halt gibt ihr die Familie, „ohne sie würde ich es nicht schaffen“. Wer an psychischen Problemen leidet, brauche ein gutes soziales Netz. Ihrer Meinung nach müsse aber auch der Betroffene aktiv werden. Therapien und Tabletten allein könnten nicht die Lösung sein.

„Wichtig ist, dass man nicht aufgibt und immer wieder intensiv daran arbeitet“, sagt sie. Es bringe nichts, Angst oder Wut zu verdrängen, „das verschwindet ja nicht, man muss einen Umgang damit finden“. Eine Selbsthilfegruppe (SHG) hält sie dabei für wichtig. Betroffenen fällt es leichter, den anderen zu verstehen, „es ist gut zu wissen, dass man damit nicht alleine ist“. Doch die Gruppen, die sie ausprobierte, waren nicht das, was sie sich vorstellte.

Der erste Schritt fällt oft schwer Kommentar von Claudia Carell Die Vorteile einer Selbsthilfegruppe liegen auf der Hand. Egal ob Sucht, chronische Krankheit oder psychosoziale Probleme – kaum einer der Angehörigen oder Freunde des Patienten kann dies besser verstehen als ebenso Betroffene. In einem geschützten Raum kann man sich austauschen, einander zuhören, manchmal geschieht das sogar anonym. Die Menschen einer Selbsthilfegruppe verstehen oft einander gut, nehmen die Schwierigkeiten des anderen ernst, weil sie genau nachempfinden können, wie es ihm geht. Im Landkreis Leipzig gibt es rund 120 solcher Gruppen. Sie sind nicht nur thematisch ganz unterschiedlich ausgerichtet, sondern arbeiten auch auf verschiedene Weise. Während einige nur unter sich bleiben wollen, agieren andere intensiv in der Öffentlichkeit, um zum Beispiel über seltene Krankheiten aufzuklären oder noch mehr Betroffene auf die Gruppe aufmerksam zu machen. Oft stehen auch gemeinsame Aktionen und Erlebnisse im Mittelpunkt. Selbsthilfe erlebte zwar in den vergangenen Jahrzehnten einen Boom. Manche bezeichnen sie sogar als die vierte Säule des Gesundheitssystems neben ambulanter und stationärer medizinischer Versorgung sowie dem öffentlichen Gesundheitsdienst. Dennoch bleiben immer noch viele Betroffene mit ihrer Sucht oder Krankheit in den eigenen vier Wänden. Der erste Schritt fällt oft schwer. Manchmal erfüllt auch die Gruppe, die man kennen lernt, nicht die persönlichen Erwartungen. So müssen neue Kontakte geknüpft, neue Versuche unternommen werden – und wenn es die Gründung einer eigenen Selbsthilfegruppe ist. c.carell@lvz.de

Warteliste: Viele Betroffene meldeten sich

„Oft geht es dort darum, ausschließlich von den eigenen Problemen zu erzählen“, berichtet sie. „Das ist sicher auch wichtig, aber wenn es nur das ist, finde ich es zu wenig.“ Sie möchte vielmehr eigene Aktivitäten in den Vordergrund stellen. So beschloss sie, eine eigene SHG zu gründen – und ging zur Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe der Diakonie in Grimma.

Dort half man ihr, einen Raum zu finden und das Vorhaben anzukündigen – der Erfolg war überwältigend. Sehr viele Betroffene meldeten sich, es gab sogar eine Warteliste, weil eine zu große Gruppe nicht sinnvoll sei. Zum ersten Treffen waren zehn Interessenten da.

Weiterhin Suche nach passendem Konzept

Doch die Erwartungen waren zu unterschiedlich. „Manche dachten, ich habe eine therapeutische Ausbildung und ich mache jetzt den Zauberkoffer auf und dann wird alles gut“, sagt Manuela Schneider. Doch das sei nicht Sinn einer SHG. Vielmehr würde es darum gehen, dass nicht eine den Hut auf hat, sondern jeder etwas beiträgt.

Einige Treffen fanden bereits statt, aber die Fluktuation ist hoch, einmal saß sie auch allein da, „das ist schon frustrierend“. Dennoch sucht sie weiter nach Wegen, wie die Gruppe Erfolg haben könnte. Ideen gibt es einige. Achtsamkeit könnte zum Beispiel eine Rolle spielen, wobei es darum geht, im Hier und Jetzt zu leben, ohne Gedankenströme. Auch Entspannung, die sich in unterschiedlichsten Formen üben lässt, wäre passend.

Stichwort Selbsthilfegruppen – Die Zahl der Selbsthilfegruppen (SHG) in Deutschland wird auf 70.000 bis 100.000 geschätzt. Laut einer Studie des Robert-Koch-Instituts von 2003 waren etwa neun Prozent der Erwachsenen schon einmal Teilnehmer einer SHG. Darüber informiert das Onlinelexikon wikipedia. – Die SHG hat ihre Vorläufer teilweise in den Emanzipationsbewegungen des 19. Jahrhunderts, insbesondere der Frauen- und Jugendbewegung. – Erst nach den sozialen Umwälzungen der 1960er war Selbsthilfe im heutigen Verständnis in der BRD möglich. Suchtkrankheiten wurden erstmals als Krankheiten und nicht nur als moralischer Mangel verstanden. Gleichzeitig entstand ein neuer Gesundheitsbegriff, der eine aktive, eigenverantwortliche Rolle des mündigen Patienten förderte. – In der DDR waren im Rahmen der Bürgerbewegung erste Selbsthilfegruppen, insbesondere unter dem Dach der Kirche, aktiv. – Die Leistungen der SHG werden inzwischen als wichtige Ergänzung zum professionellen Gesundheitssystem anerkannt und unter anderen von Krankenkassen gefördert. – Immer mehr verbreitet sich Selbsthilfe über das Internet. Hilfesuchende tauschen sich in Internet-Foren und Chat-Räumen aus. Obwohl dies schon seit längerem praktiziert wird, ist teilweise strittig, ob das als Selbsthilfe zu bezeichnen ist.

Panikattacken und Angstzustände zählen neben Depressionen zu den häufigsten psychischen Krankheiten. Experten schätzen, dass jeder fünfte Deutsche im Lauf seines Lebens an einer Angststörung erkrankt. Doch auch bei seltener auftretenden Krankheiten kann Selbsthilfe wesentlich sein.

Im Landkreis Leipzig gibt es rund 120 Selbsthilfegruppen. Viele davon entstanden nach der Wende, einige wurden zur DDR-Zeit oder schon vorher gegründet. Corinna Franke kann den Kontakt zu den Gruppen vermitteln. Sie leitet die Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe sowie die Freiwilligenzentrale der Diakonie in Grimma, die auch eine Außenstelle in Borna hat. Wenn Interessenten bei ihr anrufen, fragt sie zunächst, was ihre Vorstellungen sind, um eine geeignete SHG empfehlen zu können. Auch erläutert sie den Sinn.

Corinna Franke leitet die Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe sowie die Freiwilligenzentrale der Diakonie in Grimma. Quelle: Andreas Röse

Es gehe darum, dass Gleichbetroffene zusammen kommen, ohne dass die Gruppe angeleitet wird, jeder habe die gleichen Rechte und Pflichten. Manche SHG würde nur nach innen arbeiten, andere auch nach außen gehen, um zum Beispiel über ihre Krankheit aufzuklären oder auf politischer Ebene Veränderungen zu erreichen.

Sie empfiehlt stets, dass sich der Interessent zunächst mit einer Frau oder einem Mann aus der Gruppe trifft, um sich zu „beschnuppern“. Das sei besser, als allein neu in eine SHG zu gehen, wo sich die Leute schon lange kennen.

Zahl der Gruppen schrumpft

In den vergangenen Jahren sei die Zahl der Selbsthilfegruppen geschrumpft, zum Beispiel beim Thema Diabetes. „Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht spielen die sozialen Medien hier eine stärkere Rolle und die Betroffenen verständigen sich eher über das Internet“, sagt Franke.

Auch bei sehr seltenen Krankheiten sei dies zu beobachten. Die Patienten würden sich wegen der weiten Entfernung ihrer Wohnorte nur ein- oder zweimal pro Jahr persönlich treffen und sich ansonsten im Internet begegnen.

Immer mehr verbreitet sich Selbsthilfe auch über das Internet. Hilfe Suchende tauschen sich in Internet-Foren und Chat-Räumen aus. Quelle: dpa

„Für den psychosozialen Bereich trifft das aber nicht zu“, sagt sie. „Da muss man sich sehen, das geht nicht im Internet.“ Sie begrüßt das Anliegen von Manuela Schneider sehr und unterstützt sie nach Kräften. Die Resonanz auf die Ankündigung der neuen Angst-Selbsthilfegruppe war groß. Corinna Franke: „Das Telefon stand nicht still, es gibt in diesem Bereich einen Riesenbedarf.“

Kontakt: Die Selbsthilfegruppe Angst-Panik-Depression trifft sich donnerstags von 15 bis 17 Uhr in Grimma. Wer daran Interesse hat, kann sich bei Corinna Franke von der Kontakt- und Informationsstelle Selbsthilfe melden, Nicolaiplatz 5, Telefon 03437/701622, Email kiss@diakonie-leipziger-land.de, die Sprechzeiten sind Dienstag 9 bis 12 und 13 bis 17 Uhr, Freitag 10 bis 13 Uhr sowie nach Vereinbarung.

Selbsthilfegruppen im Landkreis Von A bis V: Zu diesen Themen gibt es Selbsthilfegruppen im Landkreis Leipzig: – AD(H)S (Eltern), Alleinerziehende, Alzheimer (Angehörige), Analphabetismus, Angst, Arthrose – Behinderung (körperliche/geistige), Bipolare Störung, Blindheit, Blutgerinnungsstörungen (Betroffene, Angehörige), Bluthochdruck, Borderline, Borreliose, Brustkrebs, Burnout – Chronisch entzündliche Darmerkrankungen, Colitis ulcerosa – Demenz (Angehörige), Deutschlerner, Depression, Diabetes (Betroffene, Angehörige), Dialyse (Betroffene, Angehörige), Divertikulitis – Einsamkeit – Fibromyalgie – Gehörlosigkeit, Gewalt, Guillain Barre' Syndrom (Betroffene, Angehörige) – Hämophilie, Hydrocephalus im Erwachsenenalter – Inkontinenz – Krebs (Betroffene, Angehörige) – Legasthenie/LRS (Eltern) – Magersucht, Mobbing, Morbus Bechterew, Morbus Crohn, Multiple Sklerose (Betroffene, Angehörige), Muskelerkrankung (junge SHG, Elternkreis) – Nierenerkrankung/Dialyse – Organtransplantierte/Wartepatienten, Osteoporose – Panikattacken, Pflegende Angehörige, Psychische Erkrankungen, Psychosomatische Beschwerden – Reizdarm, Rheuma – Schwerhörigkeit (Betroffene, Angehörige), Schizophrenie, Sehbehinderung, Stillen, Sexuelle Gewalt, Stomaträger (Betroffene, Angehörige), Sucht (Gefährdete, Betroffene und Angehörige) – Taubheit (Betroffene, Angehörige), Tinnitus (Betroffene, Angehörige), Transplantation (Betroffene, Angehörige), Trauer, Tumorerkrankung – Vitiligo Wer sich darüber näher informieren und/oder eine der Gruppen kennen lernen möchte, kann sich an die Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe (Kiss) der Diakonie in Grimmawenden, Nicolaiplatz 5, Tel. 03437 701622.

Von Claudia Carell