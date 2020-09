Borna

Die Sache hat sogar ein gewisses Suchtpotenzial. Obwohl sie alles andere als gefährlich ist. Dafür aber spannend und hochinteressant für Margot Scheibe. Die 70-Jährige, die im Azurit-Seniorenzentrum in der Röthaer Straße in Borna wohnt, sitzt seit zwei Monaten regelmäßig am Tablet. “Manchmal kann ich mich gar nicht davon trennen“, sagt die Frau, die zuletzt Steno- und Phonotypistin am Amtsgericht Grimma war. Jetzt gehört sie zu einer Handvoll von Senioren, die im „ Azurit“ an Tablets herangeführt werden. Es handelt sich dabei um ein Gemeinschaftsprojekt der Volkshochschulen (VHS) im Landkreis Leipzig und des Seniorenzentrums.

Fortschritte der Senioren

Am Anfang ging es darum, wie sich die Geräte, die die VHS stellt, ein- und auszuschalten lassen. „Das geht mittlerweile“, sagt Ireen Zielke. Die Leiterin Soziale Betreuung begleitet die Senioren beim Umgang mit den Tablets zusammen mit ihrer Kollegin Jasmin Grötzsch. Beide beobachten die Fortschritte der Senioren.

Ein Youtube-Video anschauen

Heinz Hofmann genießt es längst, wenn er sich ein Youtube-Video anschauen kann. Dabei hatte der 81-Jährige, gelernter Häuer unter Tage und zuletzt Vorarbeiter in einer Kiesgrube, in seinem Beruf nur bedingt mit Computern zu tun. Er arbeitet seit mehreren Jahrzehnten nicht mehr, und auch wenn es in den 90er-Jahren schon Computer gab, so richtig in Berührung mit der modernen Technik ist er erst seit einigen Wochen gekommen – im Rahmen des VHS-Projekts.

Vom Bornaer Seniorenzentrum aus Österreich besuchen

Er nutzt das Tablet, um virtuell an Orte zukommen, an denen er einst tatsächlich war. So hat er noch einmal das Swarovski-Museum im österreichischen Watten besucht, in dem er vor Jahren tatsächlich war. Oder seinen Heimatort Gornsdorf bei Thalheim, „da bin ich die Straßen entlanggelaufen“. Mit Hilfe von Google-Maps. Es sind aufregende und schöne Ausflüge in die – virtuelle – Realität.

Mit der Zwillingsschwester in Thräna per Video telefonieren

Margot Scheibe freut sich vor allem, wenn sie Kontakt zu ihrer Zwillingsschwester in Thräna hat - via Videotelefonie. Sie spielt gern und löst dabei Kreuzworträtsel auf dem Bildschirm. Wie Heinz Hofmann erfährt sie immer mehr, welche Möglichkeiten das nicht allzu große Gerät mit Bildschirm bietet. Betreuerin Zielke, die ebenso wie ihre Kollegen Grötzsch vor Beginn des Projekts von Fachleuten der Volkshochschule eingewiesen wurde, erinnert an einen speziellen „Ausflug“ von Heinz Hofmann. Der hatte noch nie vom London Eye gehört, dem höchsten Riesenrad Europas, das in der britischen Hauptstadt steht. Also ging er auf Suche im World Wide Web und fand sogar die Eintrittspreise. „Die hat er dann in Euro umgerechnet“, so Ireen Zielke, auf dem Tablet.

Auf dem Zimmer am Tablet spielen

Das geht derzeit in den Wohnbereichen im „ Azurit“ noch nicht. Dort fehlt das Internet. Aber das soll sich bald ändern, sagt Ireen Zielke. Bis dahin können die Tablet-affinen Senioren in ihren Zimmern zumindest die Spiele auf ihren Geräten nutzen.

Von Nikos Natsidis