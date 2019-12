Seniorenzentrum Borna bekommt mexikanische Pflegekräfte

Borna

Für Katrin Colditz ist es ein Dauerthema: die Suche nach Pflegekräften, die in der Altenpflege arbeiten wollen. „Nach wie vor fehlt der Nachwuchs, der diesen Beruf ausüben will“, sagt die Leiterin des Azurit-Seniorenzentrums in Borna. Weshalb die Firma, die mehr als 50 Senioren- und Pflegeeinrichtungen bundesweit betreibt, längst über die Grenzen Deutschlands hinaus agiert, um Pflegekräfte zu finden.

In Borna haben diese Bemühungen nun Früchte getragen: Von sieben Auszubildenden kommen drei aus Vietnam. Seit einigen Jahren schon gibt es von Seiten der Azurit-Gruppe eine Zusammenarbeit mit einer vietnamesischen Pflegeschule. Interessenten müssen ein umfangreiches Bewerbungsprozedere absolvieren, unter anderem einen Deutsch-Grundkurs. Wer den Ausbildungsplatz erhält, hat den Vorteil, dass sich das Unternehmen um die Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland kümmert und auch Unterstützung beim Start gibt.

Die ersten 15 mexikanischen Bewerber absolvieren Kurse

Doch weil auch die Suche im Osten immer schwieriger wird, sucht die Azurit-Gruppe mittlerweile auch in westlicher Richtung: in Mexiko. Erst vor wenigen Wochen ist ein erstes Projekt mit mexikanischen Pflegekräften realisiert und erfolgreich zum Abschluss gebracht worden. Und von diesem wird wohl auch das Haus in Borna profitieren.

Tat Hoan Vo (22) aus Vietnam lernt Krankenpfleger im Azurit Borna und hilft hier Karin Linke (65) beim Anziehen der Strümpfe. Quelle: Claudia Carell

Kooperationspartner bei diesem Projekt waren die Zentrale Auslands- und Fachvermittlung der Bundesagentur für Arbeit (ZAV), die Azurit-Gruppe, der Weiterbildungsanbieter Berlitz und die Berufsakademie Passau. Sebastián Merle, Teamleiter in der ZAV, hatte 15 Pflegekräfte in Mexiko angeworben, die im ersten Schritt im Mutterland einen Deutschkurs bei Berlitz absolvierten. Mit der Azurit Gruppe fand Merle einen Partner, der sich bereit erklärte, während der Absolvierung des Fortgeschrittenen-Sprachkurses und des Vorbereitungslehrgangs Kost und Logis für die Mexikaner zu übernehmen.

Mexikanische Pfleger haben wenig berufliche Perspektiven

„Die Pflegekräfte aus dem Ausland verfügen teilweise über eine hervorragende medizinisch-pflegerische Ausbildung, haben jedoch wenig berufliche Perspektiven“, sagt Lena Kauth, Koordinatorin der Azurit-Projekte zur Gewinnung ausländischer Mitarbeiter. Denen biete das Unternehmen die Chance, sich in Deutschland weiterzuentwickeln.

Nguyen Thi Thao (22) aus Vietnam lernt in Borna den Beruf der Altenpflegerin, hier schiebt sie Jutta Heß (96) im Rollstuhl. Quelle: Claudia Carell

Die Hürden, gibt Kauth zu, seien aber immens. Zu diesen gehörten unter anderem ein Berufs-Anerkennungsverfahren und allen voran die kulturellen Unterschiede. Zudem müssen die Bewerber die deutsche Sprache beherrschen. Weil aber die Arbeitsagentur keine Deutschkurse außerhalb der EU finanzieren darf, müssen die künftigen Arbeitgeber dies übernehmen. 15 Pflegekräfte aus Mexiko besuchten von Mai bis Ende Oktober 2018 in Mexiko-City einen Deutschkurs, der von Azurit bezahlt wurde. Von November 2018 bis März 2019 absolvierten die Bewerber in Riesa einen Intensiv-Sprachkurs.

Bornaer Azurit-Haus stellt 2020 Pflegekräfte aus Mittelamerika ein

Mittlerweile sind für alle 15 Mexikaner die Berufsurkunden ausgestellt worden, so dass die offizielle Genehmigung vorliegt, als Pflegefachkräfte in Deutschland zu arbeiten. Davon profitiert auch das Bornaer Haus in der Röthaer Straße. „Wir bekommen auch jemanden aus der Gruppe. Im nächsten Jahr soll mindestens ein Mexikaner bei uns anfangen“, sagt Heimleiterin Katrin Colditz.

Von Julia Tonne