Seniorin stirbt bei Unfall in Neukirchen: Fahrerin in Borna vor Gericht

Borna/Neukirchen

Viele kannten die alte Dame in Neukirchen. Auch Frieder G. Wie schon viele Male zuvor überholte er sie auch an jenem 17. Dezember 2019 zu Fuß auf dem Weg von seinem Garten nach Hause. Auch Frau S., die Achtzigjährige, lief heimwärts vom Kleingarten in der Nähe der Bahnstation in Richtung ihrer Wohnung auf der anderen Seite der Straße des Friedens, der einstigen Bundesstraße 95.

G. grüßte freundlich und ging weiter. Frau S. war mit ihren beiden Stöcken wie immer sehr langsam unterwegs. Als der junge Mann über die Straße und vielleicht 15, 20 Meter weiter war, hörte er hinter sich einen dumpfen Knall. Das war gegen 17.15 Uhr. Er rannte zurück. Da lag die betagte Frau am Straßenrand. Sie hatte den Weg über die Fahrbahn fast geschafft, als der Kia sie erfasste. Frau S. starb innerhalb der nächsten halben Stunde an den Folgen des Aufpralls.

Anklage wegen fahrlässiger Tötung

Die Fahrerin des Wagens, Nancy G., damals 35 Jahre alt, ist wegen des Unfalls angeklagt. Der Vorwurf, wegen dem am Amtsgericht in Borna gegen sie verhandelt wird, lautet: fahrlässige Tötung. Denn der Unfall, zu dieser Einschätzung kommt nach Wertung aller Umstände und einer Nachstellung des Geschehens der Gutachter der Dekra, sei vermeidbar gewesen.

Nancy G. war an dem Tag entspannt, wollte ihren Sohn nach einem kleinen Schulausflug vor den Weihnachtsferien von der Schule abholen. „Es ging ganz schnell, ich kann mich an nicht viel erinnern“, sagt sie, den Tränen nah. Sie habe ein helles Licht gesehen, das sie geblendet habe. Dann passierte es. Sie habe nicht telefoniert, das Radio sei aus gewesen, nichts habe sie abgelenkt. „Ich kann es mir bis heute nicht erklären.“

Aufschrift am neuen Amtsgericht in Borna. Hier ist gegen eine Autofahrerin wegen fahrlässiger Tötung verhandelt worden. Quelle: André Neumann

Leichtes Ausweichmanöver hätte gereicht

Frau S. hatte zu dem Zeitpunkt den für sie gegenüberliegenden Straßenrand schon fast erreicht. Eine geringe Ausweichbewegung, so der Dekra-Gutachter, hätte gereicht, und der Unfall wäre nicht passiert. Auch bremsen hätte nach seiner Ansicht Nancy G. noch können. Sie fuhr den Berechnungen zufolge rund 40 Kilometer pro Stunde. Etwa 40 Meter beziehungsweise circa drei Sekunden vor dem Aufprall hätte sie demnach die alte Dame erkennen können, die auf der Straße in Richtung ihrer Fahrspur lief.

Augenzeugen des Unfalls gab es nicht. Alle Menschen, die sich nach dem Knall um die alte Dame und um die unter Schock stehende Fahrerin kümmerten, konnten nur berichten, was danach geschah, beziehungsweise ihre Erinnerungen an Wetter, Verkehrslage und Sichtverhältnisse darlegen. Die Dämmerung war schon vorangeschritten, die Straßenbeleuchtung war wahrscheinlich an. Es soll ziemlich viel Verkehr gewesen sein. Wie meistens.

Die Unfallkreuzung in Neukirchen mit der (groben) Blickrichtung der Autofahrerin. Quelle: Jens Paul Taubert

Strafe unter der Schwelle für Vorstrafen

Bevor die Verhandlung aufgenommen wurde, bat Nancy G.s Verteidigerin die Richterin um ein sogenanntes Rechtsgespräch. Damit versuchen Anwälte häufig eine Verfahrenseinstellung oder ein mildes Urteil zu erreichen. Es gab keine Einigung.

Das Ziel der Bemühung war auch knapp drei Stunden später im Plädoyer der Verteidigerin zu erkennen. Die Strafe sollte unter der Schwelle bleiben, die zu einer Eintragung einer Vorstrafe führt, was der diesbezüglich bislang völlig unbescholtenen jungen Frau, die gerade eine Ausbildung zur Erzieherin macht, womöglich ihre Zukunft verbauen würde.

Zu der Zeit hatte die Staatsanwältin bereits eine Haftstrafe von vier Monaten zur Bewährung beantragt. Das aber war der Richterin zu viel für etwas, „was jedem von uns passieren kann, aber nicht passieren darf“, sagte sie in der mündlichen Urteilsbegründung. Sie verhängte eine Geldstrafe von 85 Tagessätzen, womit die Schwelle zur relevanten Vorstrafe knapp unterschritten wird.

Von André Neumann