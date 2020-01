Sessel und Kaffeeautomat – in der Bornaer Mediothek wird’s gemütlich

Borna

Die Zeiten, in denen Bibliotheken reine Ausleihstationen waren, sind vorbei. Auch in Borna, wo es neben diversen Medien in der Mediothek am Martin-Luther-Platz auch einen Tisch mit vier Sesseln gibt. Daneben steht ein Kaffeeautomat. Das gehört zum Konzept der Bibliothek als drittem Ort.

Damit ist ein Platz neben den eigenen Zuhause (erster Ort) und dem Arbeitsplatz (zweiter Ort) gemeint. Sozusagen ein „Place to be“ – und damit mehr als nur ein Aufenthaltsraum. Außerdem gibt es ein spezielles Angebot für junge Leute: In der Kinder- und Jugendbuchabteilung steht eine Spielkonsole.

Die aktuelle LVZ in der Bornaer Mediothek lesen

Sitzen dürfen dort auch Leute, die nicht zu den eingeschriebenen Nutzern der Mediothek gehören, wie Michael Friedrich, amtierender Leiter der Mediothek, sagt. Sie können Zeitungen wie die aktuelle LVZ lesen, aber auch den Bestand des Hauses nutzen, so wie es im letzten Jahr 2200 Leute gemacht haben. Das bedeutet, dass sich die Zahl der Nutzer im Vorjahr um 140 erhöht hat.

Etwa die Hälfte von ihnen sind nach Angaben des Mediothekleiters entweder recht jung oder Senioren. So waren im Jahr 2019 mehr als 700 Nutzer zwölf Jahre oder jünger. 470 waren 60 und älter. Und in der Tat ist es schon seit Jahren so, dass das Lese-Interesse ab einem bestimmten Alter, in der Regel ab 13, 14 Jahren stark zurückgeht und dann im Laufe der Lebensjahre wiederkehrt.

Michael Friedrich,der Leiter der Mediothek Borna, wünscht sich, dass Nutzer hier zum Beispiel die aktuelle LVZ lesen. Quelle: Nikos Natsidis

Vormerklisten für „Die sieben Schwestern“

Von den insgesamt 65.000 Medien sind 45.000 klassische Bücher, zu je einem Drittel Belletristik, Sachbücher und Kinderliteratur. Der Bestand wird durchaus von den aktuellen Bestsellerlisten beeinflusst, macht Michael Friedrich klar. Heißt: An der Reihe „Die sieben Schwestern“ der irischen Schriftstellerin Lucinda Riley kommen auch die Einkäufer am Martin-Luther-Platz nicht vorbei. „Dafür haben wir sogar Vormerklisten.“ Ohnehin werden von gefragten Büchern mehrere Exemplare angeschafft.

Julia Fürstenberg von der Mediothek und Oberbürgermeisterin Simone Luedtke zeigen den neuen Rückgabeautomaten. Quelle: Nikos Natsidis

Krimis stehen in Borna hoch Kurs

Hoch im Kurs stehen seit Jahren schon Krimis aller Art. Rückläufig ist dagegen das Interesse an historischen Romanen, wobei die Bücher von Sabine Ebert oder Iny Lorentz nach wie vor gelesen werden. Dauerbrenner sind zudem Ratgeber, also Bücher zu den Themen Handarbeit, Kochen oder Backen.

Regionalliteratur hat auch ihren Platz, wozu etwa die Bücher des Leipziger Kabarettisten Bernd-Lutz Lange gehören. Auf reges Interesse ist auch „Integriert doch erst uns“, das Buch der früheren Bornaer Landrätin und jetzigen sächsischen Sozialministerin Petra Köpping ( SPD) gestoßen.

Bücher, die noch aus dem sozialistischen Volksbuchhandel stammen, finden sich so gut wie nicht mehr in den Regalen. DDR-Schriftsteller wie etwa Erwin Strittmatter dagegen schon. Zudem gibt es Bücher, an denen eine Bücherei wie die in Borna nicht vorbeikommt: Goethes Faust etwa, nach dem Schüler ebenso fragen wie nach entsprechender Sekundärliteratur.

6000 neue Medien in Borna

Der Bestand unterliegt einem ständigen Wechsel. „Wir kaufen jeden Monat ein“, so Leiter Friedrich. Im letzten Jahr wurden 6000 neue Medien angeschafft. Was im Umkehrschluss bedeutet, dass auch eine nennenswerte Zahl aus den Regalen fliegt. 2019 waren das 8000 Medien. Generell gilt, was jahrelang niemanden interessiert, kommt weg, auch aus Platzgründen.

Von Nikos Natsidis