Sexueller Übergriff in Borna: Täter soll ein Schüler sein

Borna

Der mutmaßliche Täter des sexuellen Übergriffs in der Nähe des Bornaer Gymnasiums soll ein Schüler sein, der noch nicht strafmündig ist. Das sagte Philipp Jurke, Sprecher der Polizei, am Donnerstag auf LVZ-Anfrage.

Nicht strafmündig sind nach dem deutschen Gesetz alle Kinder unter 14 Jahren. Sie müssen vor Gericht noch nicht die Verantwortung für ihre Straftaten übernehmen.

Mädchen im Alter von 14 und 15 Jahren betroffen

Betroffen von diesem Übergriff war am 18. Mai eine 14-jährige Schülerin des Gymnasiums „Am Breiten Teich“ auf ihrem Nachhauseweg. Drei Wochen später, am 7. Juni, wurde wiederum in der Nähe der Schule eine 15-Jährige sexuell belästigt. Es soll sich nach Aussage des Sprechers um den gleichen mutmaßlichen Täter handeln. Die Polizei ermittelt weiter, das Jugendamt sei eingeschaltet.

Bereits nach dem Vorfall im Mai veranlasste der Schulleiter des Gymnasiums, dass Klassenlehrer und Tutoren der Oberstufe mit ihren Schülern altersgemäß über den Vorfall sprechen und für das Thema sensibilisieren, ohne Angst zu schüren.

Polizei ermittelt weiter in Thieme-Grundschule

Dieses Thema beschäftigt auch die Clemens-Thieme-Grundschule in Borna. Grund: Es sollen Kinder in der Nähe der Schule von Unbekannten angesprochen worden sein, auch habe eine ältere Frau Eis angeboten.

Lesen Sie dazu auch

Der Schulleiter verfasste Mitte Juni deshalb einen Elternbrief, in dem er über die Situation informierte und die Eltern bat, auch zu Hause kindgemäß über die Problematik zu reden. Wie Philipp Jurke am Donnerstag sagte, steht die Polizei noch immer in engem Austausch mit der Schule. Sie befragt dazu die Kinder, die angesprochen wurden. Die Ermittlungen laufen.

Von Claudia Carell