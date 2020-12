Borna

Die meisten Geschäfte des sächsischen Einzelhandels müssen ab Montag geschlossen bleiben. Am Sonnabend nutzten viele Leute die letzte Gelegenheit, das ein oder andere Weihnachtsgeschenk zu kaufen – direkt vor Ort. So mancher gab dabei mit seinem Kaufverhalten ein klares Statement ab: für die Gewerbetreibenden vor Ort und für den Erhalt der Innenstädte.

Ivonne Nöbel (links) und Julia Gronau von „Nöbel Design und Floristik“ in Borna. Quelle: Bert Endruszeit

Ivonne Nöbel : Das wird hart

„Diese Woche war ganz viel los. Die Leute haben zum Glück noch einmal gut eingekauft“, freute sich Ivonne Nöbel vom Geschäft „ Nöbel Design & Floristik“ in Borna. Doch jetzt werde es für alle Händler hart. „Ich habe es kommen sehen und deshalb weniger Ware eingekauft.“ Schon vor einem Jahr sei ihr Online-Shop an den Start gegangen; dieses Geschäft laufe langsam an. In den nächsten Tagen würden vor allem Bestellungen ausgeliefert. „Einen Abholservice dürfen wir leider nicht anbieten, wir müssen also immer einen Fahrer schicken.“ Für sie sei es noch nicht sicher, ob sie im Januar wirklich wieder öffnen dürfe. „Der Januar ist sonst für uns immer ein sehr guter Monat, denn da füllen viele die leeren Plätze der Weihnachtsdeko mit schönen neuen Dingen.“

Andrea Thomä von Foto Design Gahntz Borna. Quelle: Bert Endruszeit

Andrea Thomä : Viele Fragezeichen

Bei Andrea Thomä von Fotodesign Gahntz in Borna nutzten viele Kundinnen und Kunden noch einmal die Chance, das ein oder andere Präsent zu ergattern. „Fotos sind klassische Geschenke, die gehen immer.“ In ihrer Branche herrsche derzeit etwas Rätselraten. „Wir wurden in den neuen Anordnungen gar nicht erwähnt. Ich weiß also gar nicht, ob ich künftig öffnen darf.“ Immerhin sei das Anfertigen von Fotos eine Dienstleistung, bei der Abstände gut eingehalten werden könnten. „Manchmal hänge ich einen Zettel an die Tür, dass ich gerade ein Shooting mache. Dann warten die Leute draußen.“ Nun werde sie ganz kurzfristig erfahren, wie es jetzt weitergehe, so Thomä: „Pass- und Bewerbungsfotos werden ja auch weiterhin benötigt.“

Marlen Schneider im Geschäft „Frauensache“ in Borna. Quelle: Bert Endruszeit

Marlen Schneider : Zeichen der Solidarität

„Ich habe in den letzten Tagen nichts Neues mehr geordert“, sagte Marlen Schneider vom Bornaer Bekleidungsgeschäft „Frauensache“. Schließlich wisse sie nicht, ob es im Januar weitergehe. Sehr gefreut habe sie sich über ihre Kundschaft. „Viele haben ganz bewusst Geld für sich oder andere ausgegeben. Die Leute halten uns die Treue und kommen in die Innenstadt. Es ist schön, gerade jetzt diese Solidarität zu erfahren.“ Aufs „direkte“ Einkaufen sei sie angewiesen: „Einen Online-Shop könnte ich nicht noch nebenbei betreuen.“ Nun stehe eine Zwangspause an, bezahlen müsse sie jedoch alles weiter. „Ich weiß nicht, wie nun der gesamte Mittelstand unterstützt werden soll und woher das ganze Geld dafür kommen wird.“

Noch einmal bummeln in Borna: Überrannt wurde das Stadtzentrum allerdings nicht. Quelle: Bert Endruszeit

Brigitte Uhlemann : Nicht alles im Internet kaufen

Die kleinen Geschäfte liegen Brigitte Uhlemann am Herzen. „Wenn ich etwas kaufen möchte, dann will ich das auch in der Hand halten. Man muss ja nicht alles im Internet bestellen.“ Wenn immer möglich, nutze sie für ihre Einkäufe deshalb die Einzelhändler in Borna.

Reinhard Dalibor unterstützt die kleinen Geschäfte ausdrücklich. Quelle: Bert Endruszeit

Reinhard Dalibor : Händlern eine Chance geben

Reinhard Dalibor hat fast alle Einkäufe unter Dach und Fach. „Jetzt gehe ich noch ins Sportgeschäft. Ich habe ein paar Gutscheine, und die werden jetzt eingelöst.“ Für ihn ist es ganz wichtig, den kleinen Läden eine Chance zu geben. „Wir sind ja hier in der Provinz, da kennt man viele schon seit Jahren.“

Familie Zahn lässt sich inspirieren

„Wir haben Rabattmarken bekommen, und heute ist die letzte Gelegenheit zum Einlösen“, verrieten Uta und Enrico Zahn. „Ein paar Sachen zum Anziehen werden es sein.“ Bei ihrem Streifzug durch die Bornaer Innenstadt ließen sie sich aber durchaus inspirieren. „Die Masken mit Grinch-Motiv sind sehr lustig“, meinten sie mit Blick auf das Schaufenster des Gardinen-Geschäftes von Andrea Gottwald am Bornaer Museum.

Von Bert Endruszeit