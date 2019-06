Elstertrebnitz

Der Straßenverkehr dürfte in Elstertrebnitz eigentlich kein Problem darstellen. Ist die Gemeinde doch quasi eine einzige Tempo-30-Zone. Dennoch machen sich Eltern Sorgen, weil sie ihre Kinder ausgerecht vor der Kindertagesstätte und der Förderschule gefährdet sehen.

Auf ihre Petition hin hat Bürgermeister David Zühlke ( CDU) beim Landratsamt Geschwindigkeitsmessungen angeregt. Fünf Kontrollen an drei Stellen gab es zwischen Mitte Mai und Anfang Juni – mit 49 Verstößen und dem Spitzenwert 65 Kilometer pro Stunde. Für Initiator Steffen Zetzsche ist „Blitzen“ aber nicht das Ziel. Er hofft auf eine nachhaltige Lösung.

Seine vierköpfige Familie wohnt der Schule gegenüber. Die beiden Bushaltestellen sind hier, dann kommt die Gemeindeverwaltung, die Kita ist rund 100 Meter entfernt. Dorthin geht der vierjährige Sohn, die siebenjährige Tochter fährt mit dem Bus zur Grundschule Pegau. „An den Haltestellen müssen alle Schüler über die Fahrbahn.

Autofahrer halten sich nicht ans Tempolimit in Elstertrebnitz

Und auf unserer Straßenseite gibt es keinen Fußweg.“ Früh werden nicht nur viele Kinder gebracht. Auch zahlreiche Einwohner sind unterwegs zur Arbeit. „Da ist hier ganz schön Betrieb für unser sonst meist ruhiges Dorf.“

Die Kita Knirpsenland in Elstertrebnitz. Viele Autofahrer fahren viel zu schnell. Quelle: privat

Das Problem sei, dass sich viele nicht ans Tempolimit halten. Auch Lkws und sogar Busse seien zu schnell „Manche fahren wie die Ochsen“, redet sich der um den Nachwuchs besorgte Vater in Rage. Deshalb sei er zum Bürgermeister gegangen. Beim zweiten Besuch hatte er eine Liste mit rund 60 Unterschriften dabei. „Wenn mehr gebraucht werden, würde ich auch durchs ganze Dorf gehen und an allen Türen klingeln“, so der 42-Jährige.

Zühlke erzählt in der Gemeinderatssitzung, dass er darauf das Gespräch mit dem Kreisordnungsamt gesucht hat. Das Ergebnis sei die Entscheidung für Geschwindigkeitsmessungen gewesen. „Fünfmal wurde schon geblitzt, mit einem Leivtec-Gerät.“ Dann nennt der Bürgermeister die Zahlen. „Das ist Anlass für weitere Aktionen, teilt das Landratsamt mit.“ Elstertrebnitz soll in der monatlichen Messplanung berücksichtigt werden. „Wir als Verwaltung kennen die Termine vorher auch nicht.“

Poller oder andere Hindernisse sollen Autofahrer zum Bremsen zwingen

Damit ist Steffen Zetzsche nicht zufrieden. „Mir geht es doch nicht ums Blitzen. Das Gerät kommt vielleicht einmal im Monat. Und während es auf der einen Straßenseite misst, wird auf der anderen weiter zu schnell gefahren.“ Er strebe etwas an, dass die Straße entlastet wird, dass tatsächlich nur „30“ gefahren wird. „Poller, Hindernisse, ..., keine Ahnung.“ Allerdings habe ihm da der Bürgermeister entgegnet, dass das wegen des nahen Feuerwehrgerätehauses nicht funktionieren werde.

„Vielleicht gehen ja eine elektronische Tempoanzeige mit einem Smiley, eine große Zahl auf der Straße. Dass jeder noch mal genau drauf hingewiesen wird. Wir sind ja alle keine Unschuldsengel.“ Schließlich handele es sich hier um einen ganz speziellen, sensiblen Bereich. „Und manche überreizen einfach.“ Noch habe er keine offizielle Antwort vom Bürgermeister. Gleich aufgeben wolle er dann aber trotzdem nicht.

Verstöße gegen das Tempolimit Datum/Ort Durch- Verstöße Höchst- fahrten tempo 17. Mai 2019 Schule/Kita53 16 49 km/h Schrott-79 7 49 km/h Wetzel 27. Mai 2019 Feuerwehrwenig 2 41 km/h Verkehr 3. Juni 2019 Schule/Kita 53 4 45 km/h Schrott- 62 20 65 km/h Wetzel

Von Olaf Krenz