Sie haben es wieder getan: Pötzschauer räumen die Natur auf

Weniger Müll, als erwartet, haben Einwohnerinnen und Einwohner aus dem Röthaer Ortsteil Pötzschau bei ihrem Frühjahrsputz zu Tage gefördert. Das berichten Ortsvorsteher Andreas Laux und Jens Dittrich nach der gemeinsamen Aktion. Die Akteure sind rund um die Dörfer Großpötzschau, Kleinpötzschau und Dahlitzsch unterwegs gewesen.

In dieser erfreulichen Tatsache sehen die beiden Pötzschauer ein Verdienst der Mitarbeiter des Röthaer Bauhofes. Diese würden nämlich „regelmäßig die größeren Schandflecken der leider nicht weniger werdenden Umweltsünder beseitigen“.

Die „Flurbereinigung“ rund um den Ortsteil fand in diesem Jahr etwas eher statt als in den zurückliegenden Jahren. So konnten die 25 fleißigen Kinder, Frauen und Männer ihr Werk bei sonnigem Wetter vollbringen. Der Bauhof war auch diesmal mit von der Partie, er stellte einen Anhänger für den eingesammelten Müll bereit.

Abschlussrunde mit dem Transporter

Die Such- und Sammeltrupps starteten auf fünf vorbereiteten Touren um ihre Orte. 50 kleine und große Hände füllten Müllsäcke und Schubkarren. Was zu schwer zum Transportieren war, wurde auf einer Abschlussrunde mit dem Transporter von Andreas Laux eingesammelt.

Für eine Stärkung zur Mittagszeit sorgten zwei Familien mit leckeren Suppen und kalten Getränken. „Nach vier Stunden war unsere Umgebung bereit für den Frühling, und unsere Gemeinschaft war um ein schönes Ereignis reicher“, freut sich Jens Dittrich über die gelungene Aktion.

