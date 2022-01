Sieben Bewerber für neue Stelle im Elstertrebnitzer Gemeindeamt

Elstertrebnitz

Sieben Bewerbungen sind auf die ausgeschriebene Stelle in der Gemeindeverwaltung Elstertrebnitz eingegangen. Gesucht wird eine Sachbearbeiterin/ein Sachbearbeiter für Hoch- und Tiefbau, Liegenschaften sowie allgemeine Ordnungsangelegenheiten. Darüber informierte Bürgermeister David Zühlke (CDU) in der jüngsten Gemeinderatssitzung. „Es hat uns sehr gefreut, dass es trotz dieser komplexen Aufgabenstellung so viele Interessenten gibt.“

Neue Stelle zum 1. Juli besetzen

Am Dienstag will Zühlke zusammen mit seiner Stellvertreterin, CDU-Gemeinderätin Kathleen Berngruber, sowie dem Pegauer Amtsleiter für Finanzen und Soziales, Guido Voigt, die Personal- und Vorstellungsgespräche führen. Die neue Stelle soll zum 1. Juli 2022 in Teilzeit besetzt werden. „Damit holen wir uns ein bisschen Arbeit aus Pegau zurück“, kündigte Zühlke an. Seit 2002 bildet Elstertrebnitz eine Verwaltungsgemeinschaft mit der Nachbarkommune.

Zur Umstrukturierung der Verwaltungsarbeit im 1300-Einwohner-Ort gehört künftig ein hauptamtlicher Bürgermeister. Gewählt wird das neue Gemeindeoberhaupt am 12. Juni. Der Amtsinhaber, seit 2015 ehrenamtlich „erster Mann“ im Dorf, will zur Wahl wieder antreten.

Von Kathrin Haase