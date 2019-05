Borna

Ob Sommer oder Winter ist, das stellen die Bewohner der Siedlung Kesselshain im Bornaer Norden recht schnell fest. Weil es im Sommer weniger laut ist. Dann fangen die Bäume des kleinen Wäldchens am Saubach den Krach vorn der Straße besser ab.

Schließlich tragen sie Blätter. Ein Aspekt, der die Nöte der Bewohner deutlich macht. Denn sie fürchten, dass ihnen der Lärmschutz mehr und mehr abhanden kommt, wie Joachim Steinhäußer, Vorsitzender des Siedlervereins Kesselshain, deutlich macht. Grund dafür ist der Saubach.

Wasser an der B 176 bei Kesselshain steigt

Dabei handelt es sich, wie der Name vermuten lässt, um ein kleines Gewässer. Dessen Wasserspiegel aber steigt, so Steinhäußer. Seit Jahren schon und jährlich immer um einige wenige Zentimeter, aber stark genug, um das Wäldchen, das vor allem aus Erlen und Eichen besteht, zu gefährden. „60, 70 Bäume sind schon abgestorben.“ Und zwar deshalb, weil der Abfluss an der Bundesstraße 176 durch Schilf mehr und mehr verstopft.

Joachim Steinhäußer, Vorsitzender des Siedlervereins Kesselshain, hat Angst, dass es in der Gegend bald laut werden könnte. Quelle: Jens Paul Taubert

Verkehr aus Grimma und Bad Lausick

Längst, so Steinhäußer, sehe es dort aus wie an anderen Stellen entlang der B 95 in Richtung Leipzig, wo sich etwa zwischen Rötha und Großdeuben stabile Gewässer gebildet haben. Diese sind längst auch zum Domizil von Wasservögeln geworden. Die Folge: Die Siedlung Kesselshain verliert durch das Baumsterben ihren natürlichen Schutz vor Lärm, Feinstaub und Abgasen, wie sie durch den starken Verkehr aus Richtung Grimma und Bad Lausick auf der B 176 zwangsläufig ausgestoßen werden.

Brief an den Bornaer Landrat

„Dies können und wollen wir so nicht akzeptieren“, heißt es in einem Schreiben, das die Bewohner der Siedlung Kesselshain an Landrat Henry Graichen ( CDU) gerichtet haben. Die Stadt habe auf entsprechende Aufforderungen sowie eine Unterschriftenliste mit mehr als 100 Namen bisher nicht reagiert.

Es gehe um die Herstellung des Zustandes, wie er bis 2007 war. Ganz abgesehen davon seien mittlerweile stinkende Wasserlachen entstanden, die auch ein Brutherd für Stechinsekten seien.

Gespräch mit Vertretern der Stadt Borna

Allerdings scheint eine schnelle Lösung des Problems nicht in Sicht. Landrat Graichen beschied dem Siedlerverein in einem Schreiben, dass er als Zwischenstand verstanden wissen will, dass der Sachverhalt „sehr komplex betrachtet werden muss“.

Im Ergebnis einer Beratung des Umweltamtes im Landratsamt mit Vertretern der Stadt Borna würden „verschiedene Ursachen für die Vergrößerung der Vernässungsfläche vermutet“. Allerdings erlaubten weder die vorhandenen Daten noch der Stand der Recherchen „eine gesicherte Beurteilung der Gesamtsituation“. Erst wenn die vorliege könne „über Maßnahmen entscheiden werden“,so Graichen weiter.

Von Nikos Natsidis