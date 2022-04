„Silberklänge“: Das ist das Konzertjahr in Rötha

Rötha

Acht Konzerte von Mai bis Dezember, in jedem Monat eins – das sind die „Silberklänge“ des Jahres 2022. Fast alle Konzerte finden in der Georgenkirche statt, nur eins am Ewigkeitssonntag im November in St. Marien. Beide Kirchen haben eine Silbermannorgel, so dass auch immer wieder international bekannte Organisten zu Gast sind.

Den Auftakt gibt am 8. Mai der 1973 in Dresden geborene Trompeter Joachim Schäfer. Er gilt als einer der führenden Trompeter seiner Generation, spielte auf internationalen Bühnen und gründete mehrere Ensemble. In diesem Frühjahr ist er unter anderem mit dem Organisten Matthias Eisenberg auf Tour, der erst im vorigen Jahr in St. Georgen spielte. Die Tour führt die beiden Musiker auch nach Rötha, wo das Konzert für Orgel und Trompete am 8. Mai 15 Uhr beginnt.

Einen Organisten aus Italien, der ebenfalls international unterwegs ist, können die Röthaer Musikliebhaber im Juni kennenlernen. Paolo Oreni wird am 26. Juni ab 15 Uhr in der Georgenkirche spielen. Ihm folgt im Juni Peter Kleinert. Er ist Kantor in Frauenstein bei Altenberg, wo es ein Gottfried-Silbermann-Museum gibt. Sein Orgelkonzert am 24. Juli beginnt ebenfalls 15 Uhr.

Röthas Kantorin zweimal an der Orgel

Am 21. August wird die Röthaer Kantorin Elisabeth Höpfner selbst die 300-jährige Silbermannorgel in St. Georgen spielen. Mit ihr konzertiert an diesem Tag der Cellist Christian Giger. Der gebürtige Schweizer ist 1. Solocellist des Leipziger Gewandhausorchesters. Das Konzert für Cello und Orgel beginnt 15 Uhr. Der Kammerchor Böhlen unter Leitung von Andreas Moritz hat am 23. September, 19 Uhr, einen Auftritt im Rahmen der „Silberklänge“. Beim dem Konzert für Chor und Orgel wird erneut Kantorin Höpfner musizieren.

Die Silbermannorgel in der Georgenkirche in Rötha ist im vorigen Jahr 300 Jahre alt geworden. Quelle: Jens Paul Taubert

Über eine umfangreiche eigene Diskografie und Auftrittserfahrungen auf zahlreichen internationalen Festivals verfügt Ingelore Schubert aus Bremen. Ihr Instrument war zunächst das Cembalo, ehe sie begann, sich intensiv mit historischen Orgeln zu beschäftigen. Am 16. Oktober, 15 Uhr, spielt sie auf der Silbermannorgel in der Kirche St. Georgen in Rötha.

Noch nicht benannt ist, wer am 20. November in der Marienkirche das Konzert zum Ewigkeitssonntag geben wird. Der Beginn ist für 16 Uhr vorgesehen. Dagegen steht schon fest, dass das Ensemble TOP am 31. Dezember in der Georgenkirche zu Gast sein wird. Mit Trompete, Pauken und Orgel werden die Leipziger Musiker das „Silberklänge“-Jahr 2022 in Rötha vollenden.

Tickets für die Konzerte gibt es für 10 Euro an der Abendkasse. Schüler, Studenten und Schwerbeschädigte zahlen zwei Euro weniger.

Von André Neumann