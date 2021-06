„Silberklänge“ in Rötha ganz im Zeichen des Orgeljubiläums 

Rötha

Im Jubiläumsjahr der 300 Jahre alten Silbermannorgel in der Kirche St. Georgen in Rötha soll die Konzertreihe „Silberklänge“, ganz auf das große Ereignis zugeschnitten, nach etwas holprigem Start umso besser laufen. Das im April vorgesehene erste Konzert fiel noch ganz der Corona-Pandemie zum Opfer.

Da hatte Albrecht Koch, Domkantor in Freiberg und Präsident der dort ansässigen Gottfried-Silbermann-Gesellschaft, die Orgel in der Georgenkirche spielen sollen. Den musikalischen Auftakt übernahm einen guten Monat später ein anderer, nicht minder bekannter Organist. Am 30. Mai spielte Matthias Eisenberg (65) im Rahmen einer musikalischen Andacht vor rund 80 Zuhörern in der Kirche Werke von Johann Sebastian Bach.

Hoch gerühmtes Rötha

Die für diesen Monat vorgesehene Veranstaltung fiel dann wieder aus. Der Künstler und Musikwissenschaftler Lorenzo Ghielmi aus Italien hatte auf seine Konzertreise nach Deutschland noch verzichtet, wie Kantorin Elisabeth Höpfner sagt. Rötha wäre am 15. Juni eine Station gewesen. Der Italiener, ist Höpfner sicher, hätte auch an einem Dienstag Publikum in die Kirche gelockt.

Nun hofft sie, dass den folgenden Terminen nichts im Wege steht. Am 13. Juli, was wieder ein Dienstag ist, wird Gregor Meyer mit dem Ensemble „Camerata Lipsiensis“ und einem Vokalensemble ein Konzert geben. Das steht unter dem Titel „Oh hoch gerühmtes Rötha“. Die Textzeile stammt aus jener Kantate, die der damalige Leipziger Thomaskantor Johann Kuhnau (1660 bis 1722) – im Amt der unmittelbare Vorgänger von Johann Sebastian Bach – eigens für die Einweihung der Silbermannorgel in der Röthaer Georgenkirche am 9. November 1721 geschrieben hatte.

Die Orgel in St. Georgen wird in diesem Jahr 300 Jahre alt. Quelle: Jens Paul Taubert

Von dem Stück ist nur der Text bekannt, die Noten fehlen. Eine kürzlich aufgetauchte Komposition, auf die der Text passt, ist nach Expertenansicht auch nur eine Nachvertonung aus der Zeit um 1730. Diese, das ist der jetzige Stand der Vorbereitungen, soll am 26. September während eines Festgottesdienstes zum Beginn der Festwoche „300 Jahre Silbermannorgel in der Röthaer Georgenkirche“ erklingen.

Maria Bräutigam springt im August ein

Beim Konzert im nächsten Monat erklingen originale Kuhnau-Kompositionen. Die Aufführung ist wie schon die den vergangenen Jahren Bestandteil einer Produktions-Woche von Gregor Meyer und seiner Musikerkolleginnen und -kollegen. Sie spielen in Rötha das geistliche Gesamtwerk von Johann Kuhnau für einen CD-Zyklus ein.

Die achte und letzte Scheibe wird jetzt aufgenommen und soll im kommenden Jahr erscheinen, sodass anlässlich Kuhnaus 300. Todestages die Sammlung vorliegt.

Mit den „Silberklängen“ geht es dann am 15. August weiter. Auch dieses Konzert ist noch von Auswirkungen der Pandemie begleitet. Denn eigentlich sollte der Südafrikaner Jeremy Joseph im Rahmen der Europäischen Orgelakademie in Rötha spielen. Doch deren Durchführung wurde abgesagt, sodass der Organist nicht nach Leipzig kommt. Dafür konnte Kantorin Höpfner die Leipziger Musikerin Maria Bräutigam verpflichten. Ihr Konzert steht unter dem Titel „Soli deo gloria“.

„Silberklänge 2021“ nur einmal in St. Marien

Im September, der mit der Festwoche vom 26. September bis 3. Oktober mehrere Konzerte in der Georgenkirche bereithält, ziehen die „Silberklänge“ einmalig in diesem Jahr in die Marienkirche. Dort hält am 19. September Jeroen Finke aus Bremen mit Orgel, dem Vokal- und Streichconsort und dem Ensemble „La Protezione della Musica“ musikalische Glückwünsche aus dem Norden bereit, unter anderem mit Kantaten von Georg Böhm (1661 bis 1733).

Am 10. Oktober folgt ein Kinderprogramm an der Orgel mit Maria Wolfsberger, am 21. November spielt Andreas Rockstroh aus Jöhstadt ein Konzert zum Ewigkeitssonntag. Den musikalischen Abschluss der „Silberklänge 2021“ übernimmt zum Silvesterkonzert am 31. Dezember das Ensemble „Top“ aus Leipzig mit Pauken, Trompeten und 300-jähriger Orgel.

Von André Neumann