Silke Hildebrand ist in Deutzen wieder Ortschaftsrätin

Der Ortschaftsrat von Deutzen hat ein neues Mitglied. Auf der ersten Sitzung nach der Pause wegen der Corona-Beschränkungen wurde Silke Hildebrand (52) als Nachrückerin in das Gremium aufgenommen. Ortsvorsteher Andy Krummsdorf überreichte ihr die Ernennungsurkunde. Wegen der geltenden Corona-Regeln mit gehörigem Abstand.

Hintergrund der Neubesetzung im Ortschaftsrat ist eine besondere Regelung in Sachsen. Wenn der Ortsvorsteher aus den Reihen der gewählten Ortschaftsräte kommt, dann gilt dessen Platz im Ortschaftsrat als nicht mehr besetzt und muss durch einen Nachrücker besetzt werden.

Drei mögliche Nachrücker in Deutzen

Als das Innenministerium diese Sichtweise im vergangenen Jahr verkündete, sorgte das für einigen Wirbel in den Kommunen. Auch deshalb, weil es in einigen Orte gar nicht mehr Kandidaten als Sitze in den Ortschaftsräten gab – und somit niemand nachrücken kann.

In Deutzen, wo der Ortschaftsrat mit Verspätung erst im September statt im Mai 2019 gewählt wurde, gab es acht Bewerber der Wählervereinigung Bürger für Deutzen für die fünf zu vergebenden Sitze. Silke Hildebrandt hatte die wenigsten Stimmen erhalten, wäre also erst an dritter Stelle als Nachrückerin in Frage gekommen.

Ernennung war schon im März geplant

Die beiden vor ihr Platzierten nahmen die Möglichkeit des Aufrückens in den Ortschaftsrat aus verschiedenen Gründen nicht wahr, damit kam die 52-Jährige zum Zug. Ihre Ernennung sollte ursprünglich schon im März vorgenommen werden. Wegen der Corona-Ansteckungsgefahr fielen die Sitzungen im März und April aber aus.

Silke Hildebrandt war 2014 erstmals in den Gemeinderat von Deutzen gewählt worden. Mit der Eingemeindung im selben Jahr wechselte sie in den Neukieritzscher Gemeinderat, dem sie bis 2019 angehörte. Als Ortschaftsrätin wolle sie sich besonders für den baldigen Bau eines Radweges zwischen Deutzen und Borna einsetzen sowie für eine Bürgerbegegnungsstätte in Deutzen.

