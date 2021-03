Sindy Börsch übernimmt die Leitung der Stadtbibliothek Pegau

Pegau

In der Stadtbibliothek Pegau gab es zum 1. März einen Leitungswechsel. Sindy Börsch (40) trat Anfang der Woche die Nachfolge von Mandy Erdmann an, die wiederum andere Aufgaben innerhalb der Stadtverwaltung übernommen hat. Als Kulturmanagerin der Stadt Pegau ist Sindy Börsch längst keine Unbekannte; zudem arbeitete die gelernte Kauffrau für Bürokommunikation bereits seit Januar 2020 stundenweise in der Bibliothek. Ihr zur Seite steht weiterhin Angela Seifert, die Vorsitzende des örtlichen Heimatkundevereins.

13 500 Bücher und Zeitschriften zur Auswahl

Unter strengen Hygienevorschriften hat die Stadtbibliothek im Napoleonhaus auch während des harten Lockdowns geöffnet. Lesefreunde können hier aus annähernd 13 500 Medien auswählen – Bücher, Zeitschriften, CD und DVD. „Von Fantasy bis Krimis, Kinderbüchern, Koch- und Diätbüchern haben wir alles da“, sagt die 40-Jährige, die sich selber gerne mal mit einem guten Buch zu Hause zurückzieht und die Welt Welt sein lässt. „Typische Frauenliteratur“, lacht sie, „das brauche ich zum Abschalten.“ Ansonsten liebt die Mutter zweier Kinder Kino, Konzerte und die Natur.

Dass Lesegewohnheiten einem gewissen Zeitgeist und Trend unterliegen, ist spätestens seit dem Hype um die Harry-Potter-Geschichten und „Fifty shades of Grey“ bekannt. Derzeit geht die Hebammen-Saga von Sabine Ebert wie geschnitten Brot. „Die Bände sind ständig verliehen. Kaum sind sie rein, gehen sie schon wieder raus.“ Gefragt sind aber auch Romane der Zeitgeschichte, die einen Bogen über mehrere Jahrzehnte spannen und Historie mit persönlichen Schicksalen verbinden.

Bibliotheken untereinander gut vernetzt

Auf spezielle Leserwünsche kann die Bibliothekarin schnell reagieren. „Sollten wir mal einen Titel nicht im Angebot haben, kann ich andere Bibliotheken im Umkreis anfragen und dort bestellen“, sagt Sindy Börsch. Die Einrichtungen seien bestens vernetzt und helfen sich untereinander gerne aus. „Oder wir bestellen das Buch gleich ganz neu.“ Immerhin stehe der Bibliothek ein jährliches Kontingent für Neuanschaffungen zur Verfügung. Im Gegenzug müssen ältere Bücher auch mal aussortiert werden, so die Leiterin. Ein Großteil davon werde für einen symbolischen Euro zum Verkauf angeboten.

Geöffnet hat die Bibliothek montags von 9 bis 12 und 13 bis 15 Uhr, dienstags von 9 bis 12 und 14 bis 18 Uhr, donnerstags von 9 bis 11 und 14 bis 17 Uhr sowie freitags von 13 bis 15 Uhr.

Von Kathrin Haase