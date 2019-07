Borna

Notfälle passieren schneller, als einem lieb ist. Um für alle Fälle gerüstet zu sein, bot die Sana Klinik in Borna jetzt zwei Kurse an. Einer richtete sich an Jugendliche, die sich dem Thema Wiederbelebung widmeten, ein anderer an Eltern, die lernten, bei Kindernotfällen richtig zu reagieren.

Im Gymnasium war vor wenigen Tagen Anne zu Gast. Allerdings nicht von alleine, vielmehr wurde sie von Dr. Deniz Haznedar und Dr. Mattias Reiche ins Klassenzimmer getragen. Anne ist eine Puppe, anhand der die Schüler die Herzdruckmassage und das Beatmen lernten. „30-mal drücken, zweimal beatmen“, lautet die Faustregel, die die Siebtklässler unter Aufsicht der beiden Ärzte ausprobierten. Vorausgesetzt, der Patient zeige keine Vitalfunktionen mehr.

Lieder können Rhythmus für Herzdruckmassage vorgeben

Wer Menschen reanimieren muss, weil das Herz nicht mehr schlägt, sollte zwei Musiktitel im Kopf behalten: „Stayin’ Alive“ von den Bee Gees und „Highway to hell“ von AC/DC. Denn beide Lieder haben zwischen 100 und 120 Schläge pro Minute – der beste Rhythmus für eine Herzdruckmassage. Wer eher Schlager mag, kann auch auf „Atemlos“ von Helene Fischer zurückgreifen oder den Biene-Maja-Titelsong vor sich her summen.

Für die beiden Anästhesisten der Sana Klinik Borna ist vor allem eines wichtig: den Kindern klar zu machen, dass sie keine Fehler machen können, wenn sie helfen. „Nicht zu helfen, wäre der größte Fehler“, so Reiche.

Kurs für Eltern über Gefahren für Kinder im Haushalt

Am gleichen Tag stand in der Sana Klinik selbst auch ein Kurs für Eltern auf dem Programm. Dort erklärten die beiden Kinderchirurgen Dr. Thomas Woller und Dr. Albrecht Herold, wie Eltern bei Kindernotfällen richtig reagieren. Vor allem aber stand im Fokus, Unfälle zu vermeiden. „Ein Großteil der Unfälle passiert im Haushalt“, machte Herold deutlich. Um so wichtiger sei es, in den eigenen vier Wänden auf Gefahrenquellen zu achten und sie so weit wie möglich abzustellen.

Etwa 90 Prozent aller Vergiftungsfälle bei Kindern unter 14 Jahren betreffen Kleinkinder - Eltern sollten daher zum Beispiel Haushaltsreiniger für den Nachwuchs unzugänglich aufbewahren. Quelle: dpa, Patrick Pleul

Gefahren sind Kinder in allen Räumen ausgesetzt. Sei es durch ungesicherte Steckdosen, Treppen, Putzmittel, die frei herumstehen, heiße Herdplatten und Planschbecken. Woller und Herold ging es vorrangig darum, Eltern auf eben diese Gefahren hinzuweisen. „Denn Kinder erkunden alles, klettern auf Tische, hangeln sich an Schränken hoch, erklimmen Fensterbretter, fassen auf den Herd“, betonten die beiden Ärzte. Eltern müssen immer einen Blick für ihre Kinder haben.

Rund 100 Besucher waren ins Auditorium gekommen, um sich zu informieren. Und um Tipps mitzunehmen, wie das Zuhause kindersicher wird.

Von Julia Tonne