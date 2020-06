Singen verboten: Die Stille um den Pegauer Elsterchor

Pegau

Es ist still geworden um den Pegauer Elsterchor. Die Corona-Pandemie hat die Sängerinnen und Sänger um Chorleiterin Kerstin Kanitz sprichwörtlich verstummen lassen. Seit dem 12. März darf das Ensemble mit seinen derzeit 23 Mitgliedern nicht mehr proben, der Rathaussaal bleibt verschlossen. „Es finden keine Proben statt, keine Konzerte, kein geselliges Beisammensein, stattdessen gibt es nur Isoliertheit“, beschreibt die Vorstandsvorsitzende Kornelia Luckert-Knoblauch (65) das aktuelle Vereinsleben. „Mit jeder Lockerung hoffen wir Laienchöre, auch endlich wieder singen zu dürfen.“

Singen in großen Gruppen nicht möglich

Dass die Sangesfreunde fern jeder Normalität sind, prognostizierte noch Ende Mai Prof. Michael Fuchs vom Uniklinikum Leipzig. Der Facharzt für Stimm-, Sprach- und kindliche Hörstörungen brachte klar zum Ausdruk, dass Singen in Corona-Zeiten gefährlich sei. Speziell Laienchöre müssten noch lange auf ihr Hobby verzichten, denn Singen in großen Gruppen sei derzeit nicht möglich.

Chorverband arbeitet an Hygienekonzept

Damit bricht für die Pegauer und viele andere Chöre in der Region das komplette Vereinsleben zusammen. „Mit den gebotenen Abstandsregeln ergibt es keinen Chorklang“, findet Kornelia Luckert-Knoblauch, die ihre Sangesfreunde sehr vermisst. „Selbst wenn wir proben dürften, klingt es nach gar nichts, das wäre nur Piepsgesang.“ Zum gegenwärtigen Zeitpunkt könne niemand sagen, wie sich die Corona-Bestimmungen überhaupt entwickeln, was wann erlaubt wird. Der Chorverband arbeite momentan an einem Hygienekonzept, so die Elstertrebnitzerin, danach dürften bis zu neun Personen 45 Minuten zusammen proben. Jeder stehe dabei alleine für sich und ein Hygienebeauftragter müsse im Anschluss die Türklinken desinfizieren, bevor die nächsten neun Personen den Raum betreten dürfen. „Wer soll das durchsetzen“, fragt die Sängerin kopfschüttelnd, „diesen Aufwand können wir gar nicht betreiben.“

Reihenweise Auftritte abgesagt

Seit seiner Gründung 2013 obliegt dem Elsterchor der künstlerische Abschluss des Pegauer Bildhauerpleinairs. In diesem Jahr durften die Sänger erstmals nicht auftreten. Ausfallen werden ebenso die Quartalskonzerte im Krankenhaus Zwenkau, das Mittsommerfest in Pegau und das Schillerfest in Kahnsdorf. Dafür hatte der Elsterchor bereits mit dem Gemischten Chor Neukieritzsch geprobt. Viktor Vetter, Leiter des Neukieritzscher Ensembles, hatte sich bemüht, zu diesem Fest mehrere Chöre zu vereinen. Rund 100 Sänger sollten gemeinsam „Ode an die Freude“ singen, erzählt Kornelia Luckert-Knoblauch. Hätte. Wäre. Wenn. So viel Konjunktiv in diesen Tagen.

Auftritt des Pegauer Elsterchores zur 900-Jahrfeier in Großstorkwitz im vergangenen Jahr. Quelle: privat

Kein Rettungsschirm für Laienchöre

„Wir würden es sehr begrüßen, wenn man sich seitens der Behörden einmal auch zu den Belangen der Laienchöre äußert“, schickt sie eine klare Botschaft an die Politik. „Denn für uns gibt es keinen Rettungsschirm.“ Auf Nachfragen, wie es denn weiter gehe, erhielt die Vorstandsvorsitzende nur unklare oder abschlägige Antworten. Selbst vom Chorverband komme keine Hilfe. „Wir fühlen uns alleingelassen und vergessen, auch in finanzieller Hinsicht.“ Immerhin habe ein Chor auch Unkosten zu stemmen, vom Chorleiter-Honorar über Notenmaterial bis hin zu Werbungskosten. „Die Spenden, die wir durch Konzerte einnehmen, fehlen uns in der Kasse und wir können das nur schwer über die Mitgliedsbeiträge abfedern.“

Hoffnungen aufs Pegauer Altstadtfest

Das Vereinsleben dürfe nicht länger ruhen, fordert die Sängerin unmissverständlich. „Wir alle wissen, wie wichtig der Gesang für die Seele ist und wie gut gerade in dieser Zeit ein Lied tut.“ Große Hoffnungen hegt das Ensemble deshalb auf das Pegauer Altstadtfest Anfang September. „Selbst wenn wir dort nicht singen dürfen, was im Moment noch niemand sagen kann, wollen wir wenigstens präsent sein.“

Um den Kontakt zu ihren Sängerinnen und Sängern zu halten, verschickt Kerstin Kanitz verschiedene Lieder und Stimmproben per Sprachnachricht. „Damit kann jeder speziell für seine Stimme zu Hause üben“, erklärt Kornelia Luckert-Knoblauch.

