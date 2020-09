Sitzprobe auf dem Parkhausdach: Borna feiert ganz oben

Borna

Barfrau Melanie kann in Ruhe einen der bequemen Strandstühle ausprobieren und Marco, Jan und Roy vom Organisationsteam in einer Aufbaupause vor dem Rathausturm zuprosten. Noch haben die Organisatoren der Party „ Borna oben 1.0“ das Dach des Parkhauses in der Mühlgasse für sich. Am Sonnabendabend werden hier bis zu 400 Leute ausgiebig feiern.

Party über der Stadt

Eine solche Party über der Stadt dürfte in Borna bisher einmalig sein, dafür aber, wenn man der 1 im Namen glaubt, nicht die letzte. Die Idee dafür hatte der Bornaer Unternehmer Thoralf Lang, um Vorbereitung und Organisation kümmert sich ein Freundeskreis um Roy Treibl und Jan Lungwitz.

DJs, Getränke , Imbiss

Gefeiert wird natürlich mit Hygienekonzept und auch mit Unterstützung der Städtischen Werke Borna, die das Parkhaus betreiben. Für die Verpflegung der Gäste sorgt das Restaurant „Drei Rosen“ aus Borna, um die passende Musik kümmern sich einschlägig bekannte DJs aus der Region. Neben Marc Werner unter anderem Thomas Beyer. Und Oscar House will bei der Gelegenheit sogar erstmals seine neue Single „Okapi“ vorstellen.

Am Freitag noch nicht ausverkauft

Tickets für „ Borna oben 1.0“ gibt es noch an der Abendkasse, teilen die Veranstalter mit. Gefeiert wird von 16 bis 1 Uhr. Teilnehmer müssen mindestens 21 Jahre alt sein. Autos können auf dem Behördenparkplatz neben dem Parkhaus abgestellt werden.

Von André Neumann