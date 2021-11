Sitzung mit 3-G-Regelung: Neukieritzsch will Hauptamt neu besetzen

Neukieritzsch

Geimpft, genesen oder getestet und mit Maske bis zum Sitzplatz – unter diesen Regeln findet am 23. November die nächste Sitzung des Neukieritzscher Gemeinderates statt. Das gilt für alle Teilnehmer, heißt es in der Ankündigung. Die Sitzung beginnt am Dienstag, 18 Uhr, im Festsaal des Gemeindeamtes am Schulplatz 3. Am Anfang der Sitzung ist eine Bürgerfragestunde vorgesehen, im Anschluss berichten die Ortschaftsräte aus ihrer Arbeit.

Chefposten im Hauptamt

Entschieden werden soll an dem Abend über eine wichtige Personalie in der Gemeindeverwaltung. Es geht um die Neubesetzung der Leitungsstelle im Hauptamt ab März 2022. Nach verschiedenen Grundstücksangelegenheiten geht es um Stellungnahmen zu Vorhaben in Nachbarkommunen. Dabei geht es um ein Groitzscher Wohngebiet sowie eine Änderung des Böhlener Flächennutzungsplans und die neue Gehölzschutzsatzung dieser Stadt.

Pläne für Stiftung

Auf der Tagesordnung steht ebenfalls die Stiftung „Lebendige Gemeinde Neukieritzsch“. Behandelt werden der Plan für 2022, die mittelfristige Finanzplanung und der Jahresabschluss für 2020. Nach weiteren Finanzangelegenheiten schließt sich ein Sitzungsteil unter Ausschluss der Öffentlichkeit an.

