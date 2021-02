Ski und Rodel gut am Bornaer Goethepark

Borna

Bahne frei, Kartoffelbrei! Auch wenn dieser Ruf offenbar nicht mehr so ganz in Mode ist, nutzten am Wochenende wieder zahlreiche große und kleine Leute die Rodelbahnen der Region. Auch im Bornaer Goethepark herrschen dafür derzeit ideale Bedingungen. „Wir rodeln hier die ganze Woche über“, sagte der 13-jährige Vincent. „Am Nachmittag ist hier ganz schöner Trubel, doch am Vormittag geht es.“ Keine Frage, dass er jede Gelegenheit für den Spaß im Schnee nutzt. „Vor zwei Jahren war ich das letzte mal hier rodeln.“ Der zwölfjährige Louis kannte den Bornaer Rodelhang noch gar nicht.„Ich hatte bisher keinen Schlitten, nun hat mir Vincent einen geborgt.“ Fast nichts zu meckern hatte auch Lennox (12). „Nur unten ist der Schnee aufgewühlt, der bremst dann etwas. Aber es macht hier richtig viel Spaß.“

Auf Skiern in die Schule nach Kahnsdorf

Das sah auch Günther Lauterbach so, der mit seiner siebenjährigen Enkelin Selma den Hang hinunterraste. „Das ist die beste Rodelstrecke.“ Er erinnert sich immer wieder gern an seine Kindheit in Großzössen. „Im Winter 1969 sind wir mit Schlittschuhen auf der Lache herumgeflitzt, die dann leider später wegen des Tagebaus austrocknete.“ Tag für Tag ging es dann auf Skiern nach Kahnsdorf in die Schule. „So ein Winter ist doch herrlich, und Bewegung an der frischen Luft ist gesund.“ Nur auf den benachbarten Breiten Teich würde er nicht gehen. „Im Schlamm bilden sich Hohlräume, da bricht man schnell ein.“

Liebt Winter und Schnee: Maik Hennicker am Rodelhang in Borna-Ost. Quelle: Bert Endruszeit

In Borna passt alles

Für Maik Hennicker war der Rodelspaß eine willkommene Auszeit von der Arbeit. „Ich bin zum ersten Mal hier am Hang, ich war die ganze Woche arbeiten.“ Bisher kannte er aus „alten Zeiten“ nur den Rodelhang in Borna-Ost. Viel Schnee ist für ihn jedoch nicht ungewöhnlich. „Ich habe 15 Jahre in der Schweiz gelebt, da waren die Berge immer in der Nähe.“ Die Rückkehr nach Borna hat er nie bereut. „Das passt hier alles.“ Und jetzt im Winter sehe die Stadt gleich ganz anders aus, auch wenn Skifahren nichts für ihn ist. „Ich bin lieber mit unserer Radgruppe unterwegs, entweder mit dem Rennrad oder dem Mountainbike.“ Solche Aktivitäten seien derzeit natürlich nicht möglich.

Rodeln in Borna macht derzeit Spaß. Quelle: Bert Endruszeit

Rodeln ist derzeit möglich

Den Rodelhang im Goethepark kennt Nico Eckardt noch aus seiner Kindheit. „Damals gab es am Rand aber noch keine Treppe.“ Für den ultimativen Rodelspaß sei es dort perfekt. „Es ist nicht zu steil für Kinder, und unten gibt es einen langen Auslauf.“ Rodeln sei derzeit ja eine von wenigen möglichen Sportarten. „Sonst spiele ich Handball, leider geht da aktuell gar nichts. Wir hoffen alle, dass wir bald wieder starten können.“

Eisarena am Fipperteich in Braußwig

In eine Eisarena verwandelte sich am Wochenende der Fipperteich im Kitzscheraner Ortsteil Braußwig. „Für uns ist das heute eine Premiere“, sagte Guido Mann, der eine Stunde lang den Schnee vom Eis schob. Schließlich habe der örtliche Verein das Gewässer mühevoll wieder auf Vordermann gebracht. Nun sei die Eisdecke dick genug, um munter Runden zu ziehen oder Eishockey zu spielen. „Jetzt muss sich die neue Generation noch ans Schlittschuhlaufen gewöhnen. Und die Eishockeyschläger werden überall gesucht. Sie sind da, aber man muss wissen wo sie liegen.“ Die Sicherheit sei für den Spaß auf dem Eis jedoch das wichtigste. „Schon für uns Kinder galt die Regel, niemals allein auf den Teich zu gehen.“

Lustige Schlittenfahrt auf dem Fipperteich in Braußwig Quelle: Bert Endruszeit

Premiere für den Rodelberg am Teich

Eine Premiere erlebte in diesen Tagen auch der Rodelberg am Teich, der Hügel wurde erst im Oktober 2020 fertig. Guido Mann findet es schade, dass der Breite Teich in Borna seit einiger Zeit immer vor dem Winter abgelassen wird. „Früher kamen die Leute sogar aus Altenburg nach Borna, um dort aufs Eis zu gehen. Das geht nun nicht mehr.“ So ein Dortfeich sei nun eine Alternative.

Anouk, Mika und Nele (von links) auf dem Fipperteich in Braußwig. Quelle: Bert Endruszeit

