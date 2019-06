Pegau/Großstorkwitz

Ein gutes halbes Jahr Zeit nehmen sich die Großstorkwitzer für ihre 900-Jahr-Feier. Am 18. Mai gab es in der Sankt-Leonhard-Kirche ein Eröffnungskonzert mit Trompete und Orgel. Am 9. November klingt das Festjahr an gleicher Stelle mit dem Pegauer Elster-Chor aus. Am vergangenen Wochenende traf sich das Dorf zur offiziellen Festeröffnung. Zwischen Festzelt und zahlreichen Ständen begrüßte Gerhardt Landgraf vom Organisationskomitee alle Anwesenden. Unter ihnen seine Frau, Bundestagsabgeordnete Katharina Landgraf, Landrat Henry Graichen, Bürgermeister Frank Rösel, Ortschaftsrat Michael Buth, Künstler Rainer Pleß sowie viele weitere Gäste. Landgraf dankte vorab den zahlreichen Helfer, wie Andreas Fleischer, der eine Ausstellung archäologischer Funde am Wochenende zuvor präsentiert hatte, sowie allen fleißigen Händen, die unermüdlich für die Verschönerung des Dorfes engagieren.

Linde gepflanzt und Skulptur eingeweiht

Nach einigen Musikstücken der jungen Bläser des Kirchspiels Pegau wandten sich auch Bürgermeister Frank Rösel, Landrat Henry Graichen und Michael Buth mit lobenden Worten an die Dorfgemeinschaft und deren Gäste. Rainer Pleß schuf für den Dorfplatz eine Statue aus Cottaer Sandstein, die anlässlich des Festes eingeweiht wurde. Auch eine Linde, die unter Anleitung von Marco Becher angegossen wurde, ziert jetzt das Areal. Bei sommerlichen Temperaturen gab es außerdem Kutschfahrten und zahlreiche Aktionen, wie die Traktoren-Oldie-Show bei Bernd Hainichen, bis sich am Abend alles im Festzelt vergnügte. Am Sonntag setzte ein Gottesdienst mit Chor und Bläsern das Jubiläum fort.

Von Hans-Hermann Koch