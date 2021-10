Skulpturen und ein Buch: Rainer Pleß macht Pegau zu etwas Besonderem

Pegau

Er unternimmt mit interessierten Pegauern Stadtführungen, ist Initiator des Bildhauer-Pleinairs im Klostergarten – und letztlich ein Urgestein der Elsterstadt. Die Rede ist von Rainer Pleß, der kürzlich 70 Jahre alt wurde und längst als Wahl-Pegauer unverzichtbar für die Kulturszene der Stadt ist.

„Rainer Pleß hat die Kultur in unserer Stadt maßgeblich belebt“, macht Pegaus Bürgermeister Frank Rösel (parteilos) deutlich. Der Künstler sei ein echter Glücksgriff für die Stadt, locke er doch mit dem Pleinair jedes Jahr nicht nur Kunstinteressierte aus der unmittelbaren Nachbarschaft hierher, sondern auch Kunstliebhaber aus benachbarten Landkreisen.

Ein anderer Heimatort als Pegau kam nicht in Frage

1951 in Leipzig geboren und seit 1998 selbstständiger Maler und Bildhauer, zog es Pleß und seine Frau 2006 in die Elsterstadt. „Als wir die Stadt gesehen und die Menschen erlebt haben, ging uns sofort durch den Kopf ´das ist es´“, erinnert sich der Künstler. Pegau habe das Paar sofort gefangen genommen, weshalb ein anderer Wohnort nicht mehr in Frage gekommen sei.

Dazu passt, macht der 70-Jährige deutlich, dass schon kurz nach Einzug in das Blaue Haus der damalige Bürgermeister Peter Bringer vor der Haustür stand und Pleß darum bat, in Pegau ein Bildhauer-Pleinair zu veranstalten. Pleß hatte das Konzept vorher schon am Cospudener See in Markkleeberg umgesetzt, war aber auf zunehmende Schwierigkeiten gestoßen. „Und von Pegau gab es jederzeit Rückenwind und Unterstützung für das Pleinair“, macht Pleß deutlich. Was nun in diesem Jahr zur bereits 15. Auflage im Klostergarten geführt hat.

Künstler schreibt auch über Pegau – mit einem Augenzwinkern

Der jetzige Rathauschef Rösel – übrigens genauso wie Pleß Mitglied im Verein für Heimatkunde zu Pegau – kann sich die Stadt ohne den Künstler schon längst nicht mehr vorstellen. „Alleine das Pleinair hat sich zu einer Attraktion entwickelt, die weit über Pegaus Grenzen hinaus auf Interesse stößt“, macht der Bürgermeister deutlich. Und er freue sich, dass es auch im nächsten Jahr wieder neue Skulpturen gebe, die dann in den Ortsteilen und in der Kernstadt ihr neues Domizil finden.

Pleß arbeitet aber künstlerisch nicht nur handwerklich, sondern schreibt auch Bücher. So erschien vor sieben Jahren „Kleinstadt für Anfänger – Pegauer Miniaturen. Eine Kleinstadtführung“. Launig beschreibt der Wahl-Pegauer darin das Mit-, Neben- und Übereinander in kleinen Städten. Auf unterhaltsame Art verknüpft er, immer mit einem Augenzwinkern, historische und aktuelle Ereignisse. Und wirft einen Blick auf die Elsterstadt, die andere wohl nicht haben. „Im Augenblick arbeite ich an einer Fortsetzung“, erzählt er.

Genuss des Rentner-Daseins kommt nicht zu kurz

Und im Winter werde er sich darüber hinaus auch wieder ein Stück weit auf die Malerei konzentrieren. „Die macht bei schlechtem Wetter etwas mehr Spaß.“ Ansonsten jedoch behalte er sich vor, das Rentner-Dasein voll auszukosten.

Von Julia Tonne