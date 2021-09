So begeistert waren die Festivalbesucher in Deutzen bei Borna

Neukieritzsch/Deutzen

Als Wave-Gotik-Treffen im Kleinformat wird das Nocturnal Culture Night Festival (NCN) in Deutzen immer mal wieder bezeichnet. Nun wurde es zur einzigen Möglichkeit für die schwarze Szene, mal wieder Festivalluft zu schnuppern. Möglich wurde das durch ausgeklügelte Hygieneregeln und eine Begrenzung der maximalen Gästezahl auf 1500.

3-G-Regel beim Festival in Deutzen

„Ich finde es toll, wie gut alle die 3-G-Regel akzeptieren, die Leute sind dankbar dafür, das so ein Fest überhaupt stattfinden kann“, freute sich Veranstalter Holger Troisch. Ohne zahlreiche Helferinnen und Helfer wäre das nicht zu stemmen gewesen. „Ein großes Lob geht auch an Bodo Stoiber von der Gaststätte ‚Zum Wasserturm’, der unsere Gäste dort unkompliziert testet. Es ist einfach traumhaft, wie gut das funktioniert.“

Es wirke fast so, wie ein Fest vor der Pandemie. Zu normalen Zeiten könnten bis zu 3000 Gäste auf dem Gelände Platz finden, nun sei maximal die Hälfte erlaubt. „Diese Zahl erreichen wir nicht ganz, wir sind jetzt bei rund 1100. Auf eine Abendkasse haben wir ganz bewusst verzichtet, das hätte nur Unruhe gebracht.“

„Es ist ein Gefühl von Freiheit“

Deswegen habe es nur personalisierte Vorverkaufstickets gegeben. „Alle sind namentlich erfasst: Künstler, Crews, Caterer und Gäste. Niemand muss sich vor Ort irgendwo eintragen, weil alle Namen vorher erfasst sind.“

Allerdings sei eine solche Veranstaltung angesichts der vielen Auflagen eine gewaltige Herausforderung. „So möchte ich nicht weitermachen“, gab Holger Troisch zu. „Irgendwann ist man müde, auch angesichts der nicht exakten Regeln in Deutschland. Von unserem Stammpublikum durften manche gar nicht anreisen, weil sie in der falschen Gegend wohnen.“

Sängerin Jadu auf der Bühne . Quelle: Bert Endruszeit

„Für uns ist das der Ersatz für das ausgefallene WGT. Es wurde Zeit, mal wieder so etwas zu erleben“, schildere Antje aus Erfurt, die unter anderem mit ihren Freundinnen Monique und Lada nach Deutzen gekommen war. „Es ist ein Gefühl von Freiheit. Für uns endete jetzt erst ein Winter, der gar nicht enden wollte“, sagte sie mit Blick auf die vielen Einschränkungen im Kulturbereich. „Die Szene hat einen starken Zusammenhalt, hier ist jede Altersgruppe willkommen. Die Älteren sehen sich oft als Schwarzwurzeln.“

Maßgeschneidertes Latexkleid und Lichtpeitsche

Die große Toleranz bestätigt auch der Leipziger Norbert Wolfner, der mit Freundin Katrin Neugebauer (53) vor Ort war. „Hier wird niemand schief angeschaut, egal wie alt er ist.“ Er höre die entsprechende Musik schon lange, nur um Festivals habe er früher einen Bogen gemacht. „Jetzt sind wir oft dabei.“

Toleranz ist auch für Constanze Czech ein wichtiges Thema. Sie hob sich farblich deutlich von der fast einheitlich dunkel gekleideten Gästeschar ab. „Heue trage ich violett, gestern war es hellblau. Mein Latexkleid ist maßgeschneidert und absolut regensicher“, sagte sie. „Ich bin eine Transfrau, da will ich mich auch farblich abheben.“

Die sind alle sehr lieb zueinander: Transfrau Constanze im Latexkleid im Kulturpark Deutzen. Quelle: Bert Endruszeit

Für die dunkleren Stunden hatte sie sogar eine Lichtpeitsche dabei. Das alles kam gut an. „Die Leute haben mir wahllos Drinks ausgegeben, die sind alle sehr lieb zueinander.“ Sie findet es toll, dass die Veranstaltung trotz aller Widrigkeiten auf die Beine gestellt wurde.

Geimpft – auch um das hier zu erleben

Man müsse solche Gelegenheiten nutzen, gerade in der jetzigen Zeit, findet der von seinen Freunden nur „Inge“ genannte Mann aus Brandenburg „Denn das Leben ist kurz, und der Tod ist lang.“ Schief angeschaut werde hier niemand. „Es fragt keiner, wer man ist oder wo man arbeitet. Das spielt einfach keine Rolle“, betonte Doria. „Und man kann jeden hier ansprechen und bekommt nie eine blöde Antwort“, ergänzte Uwe. „Und hier ist es schöner als in Brandenburg.“

Deutzen wird zum Sehnsuchtsort

Für viele aus der Szene wurde Deutzen am Wochenende zu einem Sehnsuchtsort. „Die Leute haben die Pinnwände voll mit Eintrittskarten und warten sehnsüchtig darauf, dass wieder etwas los ist“, sagte Thomas Lüerß, der mit Ehefrau Sylvia vor Ort war. „Es ist schon Wahnsinn, dass das hier überhaupt möglich ist. Davor ziehen wir den Hut.“ Auch um so etwas wieder mal erleben zu können, haben beide sich impfen lassen. „Es ist ein kleiner Piks, der so vieles wieder möglich macht. Viele Veranstalter werden sich ja ohnehin für die 2-G-Regel entscheiden.“

Zur Galerie Das Festival NCN Special war das zweite während der Corona-Pandemie. Die Anhänger der schwarze Szene nahmen es dankbar an und zeigten sich gern im schrillen Festival-Outfit.

Kein Kleid für den Alltag

Während die meisten Gäste bequeme Jeans und T-Shirts trugen, schlüpften andere in aufwendige Roben. So auch Sandra aus Thüringen. „So ein Kleid kann ich im normalen Alltag ja gar nicht anziehen, ich genieße das jetzt richtig.“ Ihr Besuch sei nur durch Zufall möglich geworden. „Es gab einen Rückläufer bei den Karten, sonst hätte es nicht geklappt.“

Sandra, Kathrin und Micha aus Freital kennen das Deutzener Fest von Anfang an. „Damals war es noch ganz ruhig, es gab nur eine Bühne und nur rund 400 Fans. Da war es schöner, aber das WGT hat auch mal klein angefangen, man gönnt es den Bands ja, wenn das alles immer größer wird.“

Anreise sogar aus Karlsruhe

Weit gereist sind Monia und Marcus aus Karlsruhe: „Es war für niemanden eine leichte Zeit. Da nimmt man jeden Strohhalm und ist froh, dass so etwas überhaupt stattfinden kann.“ Angereist sind beide ganz bequem mit dem Wohnmobil. „Mit dem Alter wächst ja die Liebe zum Komfort.“

Von Bert Endruszeit