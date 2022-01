So beginnt für Kitzschers Bürgermeister das Wahljahr

Kitzscher

Kitzschers Bürgermeister Maik Schramm (Freie Wähler) will in diesem Jahr noch einmal zur Wahl antreten. Das begann nicht gerade harmonisch. Im Interview spricht Maik Schramm (56) unter anderem über Vandalismus, Corona-Proteste, die Aussicht auf eine Unternehmensansiedlung und Wohnungsbau.

Wie hat für Sie das Jahr der Bürgermeisterwahl begonnen?

Maik Schramm: Mit viel Krach in der Silvesternacht. Da war viel los. So dreißig bis vierzig Leute, wahrscheinlich nicht nur Kitzscheraner, haben unseren Markt gefunden, um ihren Drang nach Lichteffekten und Krach auszuleben.

Feuerwerk im öffentlichen Raum war verboten. Das hätten Sie theoretisch unterbinden müssen, oder?

Hätte ich, ja. Aber wie soll man das machen? Leute hatten mich und die Polizei angerufen. Ich war auf dem Markt, die Polizei kam verspätet. Kein Vorwurf, was hätten die beiden Beamten machen sollen. Dann wäre das vielleicht noch in eine andere Richtung eskaliert. So gab es nur Sachschäden.

Neue Bänke nur noch aus Beton

Hat Kitzscher ein generelles Problem mit Alltagsvandalismus?

Auf alle Fälle, ja. Das ist das, was uns am meisten quält. Wir wollen immer wieder etwas Schönes in der Stadt gestalten, dann wird es kaputt gemacht. Deswegen versuchen wir, neue Anlagen vandalismussicher zu machen, zum Beispiel Bänke aus Beton mit nicht oder nur schwer zerstörbaren Belägen.

Kitzschers Bürgermeister ist zuversichtlich, dass die Sanierung zweier Wohnblöcke diesmal zustande kommen wird. Quelle: André Neumann

Und wie ist den Zerstörern beizukommen?

Mit Zivilcourage. Indem Menschen die Polizei rufen und Vorfälle zur Anzeige bringen. Durch mehr Präsenz von Polizei und Ordnungsamt. Auch Rufe nach Videoüberwachung werden wieder laut. Die Mithilfe der Bevölkerung ist ganz wichtig.

Seit einigen Wochen gibt es auch die so genannten Montagsspaziergänge in Kitzscher.

Ich komme montags immer ans Rathaus und versuche mit den Leuten zu reden und ihnen die rechtliche Situation zu erklären. Das hat bisher funktioniert, es blieb alles friedlich, und ich hoffe, dass das so bleibt.

Bürgermeister will vernünftige Regelungen statt Rumeierei

Stoßen die Teilnehmer bei Ihnen auf Verständnis?

Ich kann verstehen, dass die andere Meinungen haben. Wenn alles im Rahmen der aktuell gültigen Gesetze bleibt, wird niemand einschreiten. Als Bürgermeister will ich beide Seiten anhören, ich darf auch Minderheiten nicht ignorieren. Was hier passiert, ist ja auf die politische Lage zurückzuführen. Da kommt jeden Tag eine neue Regelung heraus. Wir brauchen vernünftige, klare Regeln und nicht diese Rumeierei, die es gerade ist.

Viele Probleme am Jahresanfang. Sie wollen trotzdem zur Wahl wieder antreten?

Das sind doch keine Probleme. Ja, ich trete an. Es geht mir gut, und ich fühle mich kraftvoll und energiegeladen. Man hat einige Sachen begonnen und einen Plan für die Stadt und die Ortsteile. Auf Ideen und Projekte folgen die nächsten.

„Lebens- und liebenswerte Stadt“

In wenigen Worten bitte: Wie sieht Kitzscher in sieben Jahren, nach der nächsten Wahlperiode, aus?

Kitzscher hat dann 500 Einwohner mehr, ist eine lebens- und liebenswerte Stadt im Zentrum des Südraumes Leipzig. Eine Stadt, in der man seinen Lebensmittelpunkt finden kann.

Zum Lebensmittelpunkt gehört auch die Arbeit. Wo finden die Menschen die in Kitzscher?

Dafür haben wir unsere Gewerbetreibenden und unser Industrie- und Gewerbezentrum auf dem Gelände des ehemaligen Kraftwerkes Thierbach.

„Wir werden auch mal Sieger sein.“ Kitzschers Bürgermeister rechnet offenbar mit einer größeren Ansiedelung im Industrie- und Gewerbezentrum. Quelle: André Neumann

Trend bei Bevölkerungsentwicklung umgekehrt

Viele große Firmen gibt es dort aber noch nicht.

Es gibt viele Gespräche. Wir waren bei Ansiedelungsplänen von Unternehmen oft guter Zweiter. Das hat uns nichts gebracht. Die Zeichen stehen jetzt aber so, dass wir auch mal Sieger sein werden. Da wird sich etwas entwickeln. Die neuen Wohnungen, die wir in Kitzscher schaffen, werden wir brauchen.

Neben dem Wohngebiet, das die Stadt in der Leipziger Straße entwickeln will, gibt es einen Investor für zwei Plattenbauten auf der anderen Straßenseite. Die sollten schon einmal saniert werden. Sind Sie jetzt zuversichtlicher?

Ja. Der Investor ist regelmäßig mit uns in Kontakt und hat schon viel Geld in das Vorhaben gesteckt. Die Wohnungen, die teilweise barrierefrei geplant sind, werden eine gute Ergänzung zum Eigenheimgebiet sein. Unter anderem für Eltern, die in der Nähe ihrer Kinder leben wollen. Nicht im eigenen Haus, aber in einer hochwertigen Wohnung.

Zur Person Maik Schramm ist seit 2008 Bürgermeister von Kitzscher. In diesem Jahr will er zum dritten Mal zur Wahl antreten. Er ist 56 Jahre alt und von Beruf Bauingenieur. Schramm ist verheiratet und lebt im Ortsteil Trages.

Sie setzen als Stadt weiterhin auf Zuzug?

Das tun wir, und ich bin froh, dass wir entgegen der Prognosen den Trend umgekehrt haben. Es hieß ja, Kitzscher werde immer weiter schrumpfen. Doch wir sind, was die Einwohnerzahl angeht, von der Verlustkommune zur Gewinnkommune geworden.

Von André Neumann