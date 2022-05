So beginnt im Kulturpark Deutzen die Festivalsaison

Neukieritzsch/Deutzen

An diesem Donnerstag beginnt im Kulturpark Deutzen die Festivalsaison 2022, die nach Corona. „Der Butterwegge & Band“, Punkrocker aus dem Ruhrpott mit deutschen Texten, eröffnen am Abend „Rock am Kuhteich“. Jenes einst in der nahen Stadt Borna entstandene Festival mit links-politischem Einschlag und dem Motto „Love Music – Hate Facism“ hat sich längst zu einem musikalisch äußerst vielseitigen Szenetreff entwickelt: Von Rock ’n’ Roll und Irish Folk über Punk und Blues bis zu Ska und Crunch gibt’s hier alles auf die Ohren, was Arme und Beine schlenkern lässt.

Der Butterwegge, Punker aus dem Ruhrpott, wird "Rock am Kuhteich" eröffnen. Quelle: Band

In den vergangen beiden Jahren waren die ausschließlich ehrenamtlichen Macher dieses Festivals um Lutz Lettau und das Publikum die Verlierer oder Pechvögel unter den drei großen Musikfestivals, die seit Jahren unter den dichten Bäumen des Kulturparks zu Hause sind.

Borna kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Borna direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Während das Liedermachertreffen „Adriakustik“ im August und das Wave-Gothic-Festival „Nocturnal Culture Night“ in abgespeckter Größe und mit angepasstem Programm bei sommerlich abgeflautem Pandemiegeschehen in beiden Corona-Jahren über die Bühne gehen konnten, hatte „Rock am Kuhteich“ wegen seines frühen Termins Anfang Mai zweimal das Nachsehen. Die Auflage von 2019, die zehnte, blieb die bislang letzte.

Endlich wieder feiern, so wie zuletzt 2019 bei „Rock am Kuhteich“ in Deutzen. Quelle: Thomas Kube

Tickets auf Lebenszeit

„Im ersten Jahr haben wir das geschluckt, wir sahen, dass es anderen noch schlechter ging“, sagt Lutz Lettau. Und meint damit, das keiner der Organisatoren von diesem nicht kommerziell betriebenen Festival leben muss. Ein Jahr später waren Lettau und seine Mitstreiter dann aber ernsthaft enttäuscht und traurig, zumal sie „echt ein gutes“ Hygienekonzept entwickelt hatten.

Doch das ist nun Geschichte. Seitdem sind unter der Rock-am-Kuhteich-Community in ganz Deutschland zehn Tickets auf Lebenszeit für je 200 Euro und 120 limitierte Helfer-T-Shirts verteilt worden. Das ganze war eine Solidaritätsaktion für den langjährigen Techniker des Festivals. „Den“, sagt Lettau, „wollten wir unterstützen, denn der lebt ja davon, dass wir ihn für eine Woche buchen.“

Konzert der Band 100 Kilo Herz auf der Parkbühne im Zetkinpark in Leipzig. Nach 2017 sind sie jetzt wieder bei „Rock am Kuhteich“ dabei. Quelle: Andre Kempner

Noch ein paar Tickets an den Abendkassen

Dem treuen Publikum kommen die Veranstalter damit entgegen, dass die Tickets noch genau so viel kosten wie 2020, wie überhaupt jetzt im Grunde das damals geplante elfte Festival nachgeholt wird. Die meisten der treuen Anhänger haben ohnehin ihre Wochenend- und Tagestickets behalten. In den ersten zwei Jahren waren ganze fünf Eintrittskarten zurückgegeben worden.

Jetzt hat sich kurz vor dem Festival eine Art Tauschbörse entwickelt. Weil einige Festivalgänger den Termin nun doch nicht wahrnehmen können, geben sie ihre Tickts zurück und sichern sich dafür schon welche für 2023. Deswegen sind jetzt sogar noch ein paar Wochenendkarten und einige Tagestickets an den Abendkassen zu bekommen.

Auch das Programm ist in großen Teilen das von 2020 geblieben. Ganz geht nicht, weil nicht alle Bands die Pandemiezeit überstanden haben, andere wegen Krankheit kurzfristig absagten. Immerhin stehen 23 Gigs auf dem Programm, vier Bands am Donnerstag, neun am Freitag und zehn am Sonnabend.

Ein musikalischer Prediger aus der Schweiz

Und Lutz Lettau hat angesichts der wie immer großen musikalischen Bandbreite keine Sorge, alle Gäste zufrieden stellen zu können: „Ich sage immer, wenn dir eine Band nicht gefällt, geh’ ein Bier trinken. Spätestens in einer Stunde kommt eine ganz andere Nummer, die du mögen wirst.“

Zu den bekanntesten Musikern dürften die von „Liedfett“ gehören, die gleich am ersten Tag auf der Bühne stehen werden. In die Kategorie außergewöhnlich oder sogar außergewöhnlich gut zählt Festivalmacher Lutz Lettau „Referend Beat-Man“ (Freitag), ein, wie der Name sagt, Prediger. Der Schweizer steht allein auf der Bühne, spielt mehrere Instrumente zugleich und verpackt seien Botschaften in eine Art Blues-Country-Trash-Rock.

Neu auf dem 2022-Programmzettel gegenüber 2020 steht unter anderem die Band 100 Kilo Herz. Die Leipziger Punker waren 2017 als erst zwei Jahre alte Band bei „Rock am Kuhteich“, als das Festival erstmals in Deutzen stattfand. Mittlerweile spielen sie vor 1000 Leuten und Lutz Lettau freut sich über die „großartige Band und zugleich Freunde“.

Von André Neumann