170. Geburtstag - So bleibt in Regis-Breitingen ein gelehrter Heimatfreund in Erinnerung

Ludwig Bräutigam war immer stolz auf seine Heimat Regis-Breitingen. Die heutigen Heimatfreunde sind stolz auf ihn, den Sohn einer Bauernfamilie und späteren Gelehrten. Jetzt ist er zum 170. Geburtstag gewürdigt worden.