So ehrt Neukieritzsch langjährige Feuerwehrleute

Neukieritzsch

Ehrungen für Kameraden, die langjährig Dienst bei der freiwilligen Feuerwehr leisten und die über die Zeit des aktiven Dienstes hinaus ihrer Feuerwehr treu bleiben, sind ein guter Brauch. Es gibt Auszeichnungen, die der Kreisfeuerwehrverband verleiht, andere bekommen langjährige Kameradinnen und Kameraden vom Landesfeuerwehrverband und sogar vom Innenministerium.

In der Regel werden dazu würdevolle Anlässe genutzt. Das können die jährlichen Hauptversammlungen der Feuerwehren sein. Für Ehrungen wegen besonders langer Dienstzeiten gibt es im Landkreis Leipzig eine zentrale Auszeichnungsveranstaltung.

Wegen der Corona-Pandemie fiel die jetzt zum zweiten Mal aus. Die Feuerwehr Neukieritzsch wollte nun nicht länger warten mit der besonderen Anerkennung für ihre Kandidaten, die immer älter werden, und suchte einen passenden und würdigen Rahmen.

Manfred Fichna ist 60 Jahre dabei

Der wurde mit der letzten Sitzung des Gemeinderates im Jahr 2021 gefunden. Zum Überreichen der Ehrenkreuze waren Landrat Henry Graichen (CDU) und David Zühlke, der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes Landkreis Leipzig, nach Neukieritzsch gekommen. Außerdem gratulierten der Neukieritzscher Bürgermeister Thomas Hellriegel (CDU) und Ortswehrleiter Michael Hartmann.

Ehrung langjähriger Feuerwehrmitglieder in Neukieritzsch: Manfred Fichna (M.) wird gewürdigt von Ortswehrleiter Michael Hartmann (v. l.), Kreisfeuerwehrverbandschef David Zühlke, Bürgermeister Thomas Hellriegel und Landrat Henry Graichen. Quelle: André Neumann

Das Ehrenkreuz für 4o Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr erhielt Petra Le. Sie konnte ihr Dienstjubiläum in diesem Jahr feiern. Bei Dorothea Kaiser liegt der Eintritt in die Feuerwehr schon 50 Jahre zurück. Das Ehrenkreuz für stolze 60 Jahre Dienst in der Feuerwehr erhielt Manfred Fichna. Aus diesem Anlass erhoben sich die Gemeinderäte und Gäste von den Plätzen.

Eine vierte vorbereitete Auszeichnung blieb unberührt. Bei Ursula Stodtmeister hatte sich die Feuerwehrzugehörigkeit bereits im vergangenen Jahr zum 50. Mal gejährt. Der Einladung zur aktuellen Gemeinderatssitzung konnte sie aus Krankheitsgründen nicht folgen.

Die Urkunden und Ehrenkreuze für die Auszeichnung langjähriger Feuerwehrmitglieder in Neukieritzsch liegen bereit. Quelle: Luftflug

Hohe Auszeichnung nicht mehr erlebt

Für ein ganz besondere Ehrung war es mittlerweile allerdings zu spät. Andreas Saalfeld, der der Feuerwehr in Lobstädt angehörte, hätte schon 2020 die Auszeichnung des Sächsischen Innenministeriums für 50 Jahre aktiven Dienst erhalten sollen. Zwar bekam er von der Gemeinde tatsächlich im vorigen Jahr die zugehörige Geldzuwendung. Doch dass ihm das Ehrenzeichen am Band feierlich an die Uniform geheftet wird, erlebte er nicht mehr. Der beliebte Feuerwehrmann und langjährige Mitarbeiter des Bauhofes war im September gestorben.

Von André Neumann