Nach der Schlüsselübergabe war Schluss mit lustig. Der zweite Corona-Karneval in Kitzscher geht still zu Ende. Doch der KVK hat ein neues Ziel vor Augen.

So endet der zweite Corona-Karneval in Kitzscher

Neue Pläne - So endet der zweite Corona-Karneval in Kitzscher

Neue Pläne - So endet der zweite Corona-Karneval in Kitzscher