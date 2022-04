Rötha/Espenhain

Das erste bekannte Schriftstück, welches den Ort Espenhain erwähnt, stammt vom 4. September 1322. Wahrscheinlich aus der Feder des Bischofs Gebhard von Merseburg. Es ist Anlass für das Jubiläumsfest „700 Jahre Ersterwähnung“, welches vom 29. April bis zum 1. Mai auf dem Sportplatz gefeiert wird.

Das Programm am Freitag: Los geht es am Freitag mit einem Lampionumzug von der Kindertagesstätte zum Stadion, den die Feuerwehr begleitet. Hier beginnt gegen 20 Uhr ein Cocktailabend mit Filmvorführung. Gezeigt wird der Streifen „Über sieben Brücken musst du gehen“, der eine Geschichte erzählt, die in Espenhain gespielt hat. Der weltberühmte gleichnamige Titelsong von der Band Karat wird auf dem Fest noch eine weitere Rolle spielen.

Gastwirt Peter Petters (l.) und Ex-Bürgermeister Jürgen Frisch an der Inschrift über der Gaststättentür, die auf die Ersterwähnung von Espenhain hinweist. Quelle: André Neumann

Tag der Vereine am Sonnabend: Am zweiten Festtag präsentieren sich von 11 bis 16 Uhr die Espenhainer Vereine, zwei Gartenvereine, der Sportverein und der Siedlerverein. Für musikalische Unterstützung sorgt die Happy Junior Band. Die Grundschule führt zudem ihren traditionellen Dörferwettkampf durch.

Abends Party im Festzelt

Außerdem haben die Veranstalter die Lanz-Freunde aus Störmthal eingeladen. Vereinsvorsitzender Marc Nürnberger konnte zwar vorab keine genaue Zahl sagen, war sich aber sicher, dass ab Mittag einige der historischen Traktoren in Espenhain vorfahren werden. Für den Sonnabendabend wird dann zur Party im Festzelt eingeladen. Ab 19 Uhr sorgt DJ Flo für Musik zum Tanzen.

Schlendrian und Oldtimer am Sonntag: Der 1. Mai ist schon traditionell ein Tag fürs Volksfest in Espenhain. Diesmal ist das Programm noch etwas reichhaltiger. Wie immer werden ab 10 Uhr zahlreiche historische Fahrzeuge zu bestaunen sein, denn der Oldtimerverein Kohren-Sahlis hat erneut zum Treffen und zur Ausfahrt eingeladen.

Blick in die Bauernstraße in Espenhain. Der Röthaer Ortsteil feiert das Jubiläum seiner Ersterwähnung vor 700 Jahren am Wochenende 29. April bis 1. Mai Quelle: Jens Paul Taubert

Doch fährt am Vormittag noch etwas anderes. Mit dem Ausflugs-Straßenzug „Schlendrian“ können sich Besucherinnen und Besucher bis hinauf auf die Hochhalde Trages fahren lassen. Gefahren wird von 10 bis 14 Uhr etwa stündlich. Unterwegs gibt es sogar Erläuterungen von ortskundigen Führern.

Tanz und Musik auf der Bühne

Bis zum Nachmittag locken allerdings auch Schausteller, ein buntes Bühnenprogramm und DJ Flo zum Verweilen auf dem Festgelände. Auftreten werden tanzende Kinder aus Eula, Showtänzerinnen aus Espenhain und der Karnevalverein Kitzscher. Es gibt ein Blaskonzert sowie Kaffee und Kuchen im Sportcasino.

Die Bühne auf dem Sportplatz in Espenhain. Quelle: Jens Paul Taubert

Röthaer Band spielt Espenhain-Hymne: Am Nachmittag ab 16 Uhr ist auf der Freilichtbühne im Stadion ein anderthalbstündiges Konzert mit der Band „Romantika“ aus Rötha vorgesehen. Die hat eigene und gecoverte Titel im Gepäck und wird vermutlich mindestens zweimal den Karat-Song „Über sieben Brücken...“ spielen, der seit Bekanntwerden der Entstehungsgeschichte so etwas wie die heimliche Hymne von Espenhain ist.

50 Münzen zum Jubiläum

Ausstellung, neue Chronik und eine Münze: 330 Seiten dick ist eine Chronik von Espenhain, die der Historiker Wolfgang Sperling in knapp zwei Jahren über die Geschichte des Ortes zusammengetragen und aufgeschrieben hat. Die soll am 1. Mai gedruckt vorliegen und wird in einer Ausstellung zur Geschichte des Ortes präsentiert. Die Schau kann am Sonnabend und Sonntag in der vorübergehenden Kita-Baracke angeschaut werden. Dort ist es auch möglich, eine eigens für die Jubiläumsfeier geprägte Silbermünze zu erwerben.

Gedenkmünze zur Jubiläumsfeier in Espenhain. Quelle: Jürgen Frisch

Sie besteht laut Ortsvorsteher Heiko Anger aus einer Unze 999er-Feinsilber. Auf der Vorderseite zeigt sie das Logo der Jubiläumsfeier mit der Espenhainer Kirche. Es gibt nur 50 Stück davon, der Preis für eine Münze liegt bei 50 Euro.

Parken nur auf dem Festgelände: Wegen des Rückbaus der Bundesstraße 95 in Espenhain ist die Verkehrslage im Ort immer noch etwas angespannt. In der Straße vor dem Sportplatz herrscht Parkverbot. Wer mit dem Auto zum Fest kommt, muss daher auf dem Sportplatz parken, das kostet drei Euro. Eintritt wird darüber hinaus nicht erhoben, versichert Heiko Anger und sagt: „Wer zu Fuß oder mit dem Rad kommt, kann ganz kostenlos auf unser Fest.“ Wer selbst nicht mobil ist, kann einen Shuttle-Service nutzen.

Mit dem Shuttle zum Fest nach Espenhain Für das Festwochenende „700 Jahre Espenhain“ hat die Stadtverwaltung für Besucher aus der Kernstadt Rötha und den Ortsteilen einen Shuttle-Service mit einem Großraumtaxi eingerichtet. Der richtet sich laut Bürgermeister vor allem an Festbesucher, die nicht selbst mobil sind. Der Shuttle fährt am Sonnabend, 30. April, wie folgt von den Ortsteilen: 13.30 Uhr Oelzschau, Parkplatz Schulstraße; 13.35 Uhr Kleinpötzschau, Agrargenossenschaft; 13.40 Uhr Großpötzschau, An der Gösel, Höhe Nr. 1; 13.45 Uhr Mölbis, Parkplatz Orangerie. Außerdem gibt es eine Linie von Rötha: 13.30 Uhr ab Markt; 13.35 Uhr ab Wasserturm (Bushaltestelle). Rückfahrt von Espenhain ist 18 Uhr in beide Richtungen. Am Sonntag, 1. Mai, verkehrt der Shuttle zu diesen Zeiten: 11 und 12 Uhr ab Oelzschau, Parkplatz Schulstraße; 11.05/12.05 Uhr Kleinpötzschau, Agrargenossenschaft; 11.10/12.10 Uhr Großpötzschau, An der Gösel 1; 11.15/12.15 Uhr Mölbis, Parkplatz Orangerie. Von Rötha: 11/12 Uhr ab Markt; 11.05/12.05 Uhr ab Wasserturm (Bushaltestelle). Die Rückfahrten starten am Sonntag, 16.30 und 17.30 Uhr in beide Richtungen. Für die Fahrten ist ein Unkostenbeitrag von zwei Euro pro Person und Fahrt beim Fahrer zu entrichten.

Von André Neumann