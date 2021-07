So feiert Kitzscher: Auf in den Erdbeer-Club

Kitzscher

Zur besten sommerlichen Erdbeerzeit wird in Kitzscher das nach der süßen roten Frucht benannte Gartenvereinsheim wieder in den Mittelpunkt gerückt. Am Kleingartenverein „Bergmanns Erholung“ wird nach mehreren Monaten Pause wieder zum Erdbeer-Club eingeladen.

Dahinter steckt ein Projekt des Vereins Kulturbahnhof Markkleeberg. Der hat sich zum Ziel gesetzt, die einstige Vereinsgaststätte, die aktuell leer steht und für Feiern vermietet wird, der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Mitmach-Projekt in der Gartensparte

Dafür entwickelten Constanze Müller, Kuratorin und Kunstvermittlerin, die selbst Kindheitserinnerungen an Kitzscher und die Gartenanlage hat, und der Architekt und Stadtentwickler Simon Korn die Idee vom Erdbeer-Club als Mitmach-Projekt.

Künstler Johannes Specks legt die Schürze um

Das begann im Juli des Vorjahres. Die „Erdbeere“ und die Freifläche daneben wurden möbliert, und es wurde ein Pizza-Ofen gebaut und ausprobiert. Auf die Pizza-Party folgten ein Open-Air-Kino und ein Flohmarkt. Immer mehr Leute halfen bei den Vorbereitungen und kamen zu den Veranstaltungen. Die letzte, für den November geplant, fiel dann der Corona-Pandemie zum Opfer.

Der Pizza-Ofen wird am 24. Juli wieder angeheizt. Quelle: Mandy Putz

Jetzt folgt der Neustart im Erdbeer-Club, bei dem zuerst am 24. und 25. Juli der Pizza-Ofen angeheizt wird. Die Schürze des Pizzabäckers bindet sich der Künstler Johannes Specks um. Er wird an dem Sonnabend von 15 bis 19 Uhr zunächst vorführen, wie der Ofen richtig angeheizt und die Pizzen gebacken werden. Wer dabei sein will, meldet sich in der „Erdbeere“ persönlich sowie per E-Mail unter kontakt@erdbeer.club an. Die richtige Pizza-Party steigt am Sonntag ab 17 Uhr.

Weitere Erdbeer-Club-Termine geplant

Danach gibt es bis Oktober wieder monatlich einen Erdbeer-Club in der Straße der Einheit, am 21. und 22. August, 11. und 12. September und am 30. und 31. Oktober. Gern nehmen die Organisatoren auch Anregungen entgegen. Egal, ob jemand eigene kulinarische Talente weitergeben möchte, ob man im Ofen Brot oder Kuchen backen oder aber lieber kalte Limonade oder Eis anrühren möchte: „Alles ist willkommen“, sagen Constanze Müller und Simon Korn. „Meldet euch bei uns, und wir machen daraus einen weiteren Erdbeer-Club.“ Kontakt gibt es auch am Telefon (0157/35 42 73 05).

Der Erdbeer-Club im Vorjahr

Von André Neumann