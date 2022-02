So funktioniert das Wasserwerk Kesselshain – und so wird es umgebaut

Borna/Kesselshain

Neben dem Gebäude des Wasserwerkes Kesselshain gleich neben der Autobahn bei Borna erhebt sich ein grasbewachsener Hügel. Nicht sehr hoch, aber man hat von hier einen schönen Blick über Kesselshain hinweg nach Eula. Auf Augenhöhe mit dem Kirchturm.

Unter den Füßen befinden sich derweil unsichtbar zwei große Behälter, gefüllt mit je 2500 Kubikmeter Trinkwasser, zusammen also fünf Millionen Liter sogenanntes Reinwasser. Fast eine Tagesproduktion, sagt Ronny Scur, der Chef des Wasserwerkes. Das Wasser hat, wenn es einmal hier drin ist, die Aufbereitung in der Anlage durchlaufen und ist bereit, zu den Verbrauchern gepumpt zu werden.

Wasserwerk Kesselshain. Der Gebäudeteil rechts einschließlich der zwei letzten Filterbehälter wird bald abgerissen. Quelle: André Neumann

Die Aufbereitung funktioniert seit 1993, als das Werk in Betrieb genommen wurde, immer gleich. Nur die Zahl der Brunnen, aus denen das Wasser kommt, hat sich verändert. Heute fördern acht rund um das Wasserwerk verteilte Tiefbrunnen Wasser aus Schichten von Buntsandstein. Weitere 13 reichen bei Kitzscher bis jeweils 20 Meter und ein weiterer über 200 Meter in die Tiefe.

Vier neue Reinwasserpumpen in Betrieb genommen

Das Wasser aus all diesen Fassungen wird hier gemischt und rieselt dann erst einmal in fünf aufrecht stehenden Prallgitterkaskaden herab. So wird es entsäuert und mit Sauerstoff angereichert. Danach wird es von Pumpen, die sich im Gebäude befinden, in die außen aufgestellten Eisenfilter gepumpt. Hat es diese durchlaufen, war es das fast schon. Nur ganz zum Schluss wird noch eine winzige Menge Chlor zur Entkeimung hinzugegeben.

Daran hat sich also seit knapp 30 Jahren so gut wie nichts geändert. Auch wenn natürlich die Ausrüstung – Pumpen, Armaturen, Mess- und Steuereinrichtungen – immer wieder modernisiert wurde. Ende des vergangenen Jahres erst wurden vier neue Reinwasserpumpen in Betrieb genommen.

Wasserwerkschef Ronny Scur in der Schaltzentrale in Kesselshain. Quelle: André Neumann

Oben in der Schaltzentrale aus werden nicht nur das Werk, sondern alle Anlagen des Zweckverbandes Wasser/Abwasser Bornaer Land (ZBL) überwacht und gesteuert. Hier steht sogar noch die damalige große Schau- und Steuertafel mit ihren vielen Lämpchen, auf der das gesamte Versorgungsgebiet überblickt und beaufsichtigt werden kann. Allerdings machen das Scur und seine Mitarbeiter längst auf Computerbildschirmen.

Das Trinkwasser soll weicher werden

Und nun steht dem Werk also der erste große Umbau bevor. Denn das hier produzierte Trinkwasser, obwohl es von unstreitiger Qualität ist, hat ein Manko: Es ist hart, stark kalkhaltig. So sehr, dass der ZBL sich entschlossen hat, eine Wasserenthärtungsanalge einbauen zu lassen.

Die braucht natürlich viel Platz bei täglich mehr als fünf Millionen Liter Wasser. Aus denen soll künftig über ein Ionenaustauschverfahren Calcium entfernt werden. Dazu muss ein ganzer Gebäudeteil im Wasserwerk geräumt werden. Natürlich, ohne die Wasserversorgung zu unterbrechen.

Hinterer Gebäudeteil wird abgerissen

Da trifft es sich gut, dass unter den acht großen Filtern, die außen am Wasserwerk stehen, zwei sind, die nie gebraucht wurden, weil das Rohwasser besser war, als es bei der Planung des Wasserwerkes angenommen wurde.

Deswegen kann jetzt der hintere Gebäudeteil mit den beiden Filtern und den zugehörigen Pumpen abgerissen und für die neue Anlage neu gebaut werden. Das soll Ende Februar, Anfang März geschehen. Jedenfalls erst dann, erklärt Danielle Hüfler, die Technische Leiterin des ZBL, wenn kein tiefer Frost mehr die anderen Pumpen und Anlagen gefährdet.

So sieht die Enthärtungsanlage, die das Wasserwerk Kesselshain bekommt, als 3-D-Grafik aus. Quelle: Veolia Water Technologies

Ab dann wird das Wasserwerk für rund ein Jahr eine Baustelle sein. Liefern wird die Enthärtungsanlage das Unternehmen Veolia Water Technologies. Das Prinzip des sogenannten Carix-Verfahrens zur Wasserenthärtung gibt es schon seit einiger Zeit. Bei kommunalen Wasserversorgern setzt es sich aber erst seit der Jahrtausendwende durch. Das Wasserwerk Kesselshain, sagt Hüfler, wird die erste Carix-Anlage in Ostdeutschland bekommen.

Von André Neumann