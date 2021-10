Rötha

Die Stadt Rötha hat geschichtlich allerhand zu bieten. Genug jedenfalls für einen mindestens zweistündigen Stadtrundgang. Den kann sich jetzt jeder Rötha-Besucher, aber natürlich auch jeder Einheimische selbst organisieren und zusammenstellen. Einzige Bedingung sind ein Smartphone und ein wenig Zeit. Die freundlichen Gästeführer sind Tina, eine junge Journalistin, und Onkel Werner, der sich bestens in Rötha auskennt.

Der Rundgang besteht aus sechs Stationen, an denen man sich über einen QR-Code mit der Handykamera in ein Thema einloggen und jeweils rund zwanzig Minuten hören und schauen kann. Entwickelt haben den Audioguide Rötha, der auch mit jeder Menge Bildern aufwartet, Menschen aus der Kirchgemeinde im Leipziger Neuseenland. Einer der führenden Köpfe dabei war Uwe Herrmann.

Die Kirche „St. Georgen“ gehört wie die Marienkirche zu den Stationen des smarten Stadtrundganges. Quelle: André Neumann

Der Architekt und Kirchvorsteher ist zugleich jemand, dem die Geschichte der Stadt am Herzen liegt. An der Mauer seines Grundstückes hat er schon vor acht Jahren ein Fries angebracht mit Daten und Zeichnungen zur Röthaer Geschichte von der Jungsteinzeit bis Ende 1989. Um die Ecke ist eine aus Ton gebrannte Tafel angebracht, die die Umgebung von Rötha um 1875 zeigt, also lange bevor zahlreiche Dörfer dem Kohleabbau weichen mussten.

Von der Steinzeit bis zur Wende

Die beiden Attraktionen sind nun selbst Bestandteil des Stadtrundganges. „Anhand der 36 Bilder des Geschichtsfrieses hangeln wir uns durch die Röthaer Geschichte“, sagt Herrmann. Das beginnt mit den ersten durch archäologische Grabungen nachgewiesenen Gärten vor rund 7000 Jahren auf dem Gebiet der Gartenstadt, wie Rötha heute genannt wird.

Es streift die Revolution von 1848/49, als der Röthaer Rat ein Anerkennungsschreiben an die provisorische Revolutionsregierung in Dresden schickte, die es bei dessen Eintreffen schon nicht mehr gab. Die Reise endet mit dem Christlichen Umweltseminar (CUR), welches in der Region friedlichen Widerstand gegen Umweltzerstörung in der DDR organisierte.

Die Tafel aus gebranntem Ton zeigt Rötha zu einer Zeit, als noch kein Dorf der Kohle weichen musste. Quelle: André Neumann

Dem CUR wird sogar eine eigene Station im Audioguide Rötha gewidmet. „Es ist wichtig“, sagt Herrmann, „das Erbe des Christlichen Umweltseminars zu bewahren, weil es Bedeutung für die friedliche Revolution hatte. Darauf können wir als Kirchgemeinde und als Stadt stolz sein.“

Auch Erwachsene stehen auf die Führung für Kinder

Ausgangspunkt der Überlegungen für den virtuellen Stadt-Guide waren die beiden Kirchen St. Marien und St. Georgen. Die sind in der Regel verschlossen. Dank des neuen Angebotes können Besucher zwar immer noch nicht hinein, sie bekommen aber dank der gesprochenen Dialoge, der Bilder und der eingespielten Orgelklänge einen sehr umfassenden Eindruck.

Die Erläuterungen zu den Kirchen machen auch vor religiösen Themen nicht halt. Doch hier wie auch an den anderen Stationen überwiegt die Wissensvermittlung durch kurzweilige Plauderei. Ganz bewusst hat die Kirchgemeinde sich für eine kindgerechte Führung durch die Stadtgeschichte entschieden.

Dieses Denkmal am Rande des Röthaer Schlossparkes erinnert an des einstige Schloss Rötha und dessen Rolle während der Völkerschlacht. Quelle: Andreas Doering

Was auch mit den Erfahrungen des Tonstudios Kulturaufnahme Erfurt zu tun hat, welches den Guide für Rötha gestaltet hat. Wenn es Führungen für Kinder und Erwachsene gibt, würden auch Erwachsene häufig die Kindervariante wählen, hatte man dort beobachtet. Und die Erfurter sollten es wissen, haben sie doch schon für Sehenswürdigkeiten überall in Deutschland Audioguides angefertigt, darunter für den Naumburger Dom, die Kunsthalle Baden-Baden und das Albrecht-Dürer-Haus in Nürnberg.

Für jüngere Kinder gibt es einen Satz Hörgeräte

Die lange Referenzliste zeigt: In Sachen Qualität der virtuellen Führung kann sich Rötha jetzt mit etlichen weltbekannten Stätten messen. Immerhin ein Jahr lang hat die Röthaer Kirchgemeinde an dem Projekt gearbeitet, welches mit Leader-Fördermitteln finanziert wurde und rund 21 000 Euro kostete.

Neben der Variante für Handynutzer gibt es eine für jüngere Kinder, die noch kein eigenes Smartphone haben. Die Gemeinde hat sich eine Lade-Box mit 15 Handhörgeräten angeschafft, auf denen die komplette Stadtführung gespeichert ist. Das, sagt Herrmann, sei vor allem ein Angebot für die Grundschulen der Umgebung.

Jetzt fehlt nur noch der vorläufig letzte Akt auf dem Weg zum Audioguide: Übers Wochenende wird Uwe Herrmann die laminierten Schildchen mit den QR-Codes an den jeweiligen Stationen anbringen: an der Marienkirche, an der Georgenkirche, am Geschichtsfries und der tönernen Landkarte in der Gottfried-Silbermann-Straße und am Denkmal für das Schloss am Rande des Schlossparkes.

Dort geht es um dessen Rolle während der Leipziger Völkerschlacht im Oktober 1813. „Rötha war damals vier Tage lang Mittelpunkt der Weltgeschichte“, sagt Herrmann stolz. Wenn das kein Grund ist, sich mit dem Handy durch Rötha zu klicken.

So funktioniert der Audioguide Rötha: einfach mit der Handykamera den QR-Code scannen. Quelle: Audioguide Rötha

Lesen Sie auch:

Von André Neumann