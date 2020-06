So gehen Bornaer Männerchöre mit der Corona-Pause um

Borna

Singen macht Freude. Im Prinzip jedenfalls und in normalen Zeiten. Jetzt, unter den Vorzeichen von Covid-19, sieht das allerdings anders aus. Singen ist die mit Abstand gefährlichste Möglichkeit, sich musikalisch auszudrücken. Aerosole, unsichtbare Partikel in der Luft, die beim Sprechen oder eben Singen entstehen, bergen die Gefahr der Übertragung von Corona. Chorproben und öffentliche Konzerte sind deshalb derzeit so gut wie gar nicht möglich.

Das gilt auch für die beiden Männerchöre in der Stadt Borna. Wie viele Vokalensembles in Deutschland befinden sie sich in Zwangspause, die sie aber unterschiedlich nutzen. Und zumindest in Teilen, das macht Michael Weiß, der Vorsitzende des Männerchors Eula, deutlich, stehen vor den Sängern existenzielle Fragen. Etwa die, ob es nach dem Ende der Corona-Pause, wann immer das kommen kann, überhaupt noch weitergeht mit dem Chor.

Männerchor-Borna nutzt moderne Technik

Da ist Heiko Kropp entschieden optimistischer. Der Vorsitzende des Männerchors Borna, der im letzten Jahr gegründet wurde und aktuell 13 Mitglieder zählt, geht davon aus, dass er mit seinen Männern unter Leitung der Leipziger Musikpädagogin Steffi Gerber am 3. Oktober beim traditionellen Chöre-Singen in der Stadtkirche am Martin-Luther-Platz am Tag der deutschen Einheit auftreten kann. Die Mitglieder halten telefonisch miteinander Kontakt, bisweilen finden sich auch Sänger, die gemeinsam Lieder proben.

Möglich wird das durch die moderne Technik. Die Chorleiterin, die bei den Bornaer Männern Liedermeisterin heißt, spielt die Stücke ein und singt den Männern vor – online, so dass jeder Sänger in seinem eigen privaten Probenraum darauf zurückgreifen kann wie und wann er will. Der Männerchor Borna profitiert vom für Männergesangsvereine vergleichsweise günstigen Altersdurchschnitt. Es gibt ganz junge Sänger zwischen 23 und 32 Jahren, der Senior zählt 67 Lenze.

Mitglieder in Eula gehören fast alle zur Risikogruppe

Das sieht in Eula anders aus. Nicht nur, dass der Chor mit dem Gründungsjahr 1881 auf eine beachtliche Tradition zurückblicken kann. Die aktuell 16 Sänger gehören im Prinzip mehr oder weniger alle zur Corona-Risikogruppe. Seit Beginn der Beschränkungen herrscht Ruhe, aber zumindest die Sänger, die in Eula wohnen, sehen sich hin und wieder. Vereinschef Michael Weiß will an alle Sänger eine Brief schreiben. Besonders optimistisch, dass in absehbarer Zeit wieder mit den Proben begonnen werden kann, ist er aber nicht.

Der Männerchor Eula. Quelle: Archiv

Dabei sei das Probenlokal in der Kirschallee wahrscheinlich durchaus für eine Chorprobe mit gebührendem Abstand voneinander geeignet, so Weiß. Zudem komme auch das Vereinshaus in Eula als Probenort in Frage. Dennoch bekommt den Chorvorsitzende mit Blick auf die Zukunft eine gewisse Ratlosigkeit. Ob der Chor im nächsten Jahr sein 140-jähriges Bestehen feiern kann, „das weiß ich nicht“.

Von Nikos Natsidis