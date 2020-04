So geht der Bau der Sporthalle Böhlen voran

Böhlen

In Böhlen gehen so manche Bau-Vorhaben trotz der Corona-Pandemie unverdrossen weiter. Unter anderem der Neubau der Zweifelder-Sporthalle auf dem Gelände der Oberschule. Obwohl das Virus die Wirtschaft ausbremst, kann hier noch so gearbeitet werden, dass ein Zeitverzug ausbleibt.

Mittlerweile ist die Baugrube genauso ausgehoben wie der Graben für die Baustrom- und Wasserversorgung. „Auch die Bausicherung ist schon abgeschlossen“, sagt Böhlens Bürgermeister Dietmar Berndt. Und das, obwohl der Spatenstich gerade einmal vier Wochen her ist. Dass die Arbeiten trotz der derzeitigen Situation so gut voranschreiten, begründet der Rathauschef damit, dass sich die Arbeiter auf der Baustelle kaum über den Weg laufen würden. „Hier bleibt immer genügend Abstand.“

Ist die neue Halle fertig, wird die Mehrzweckhalle abgerissen

Berndt hofft, dass das rege Treiben weiter anhält, Mitte bis Ende April solle eigentlich der Rohbau hochgezogen werden. Und danach seien alle Aufträge und Arbeiten so getaktet, dass die Turnhalle Ende 2021 fertig werde. „Wir müssen auch bis Ende nächsten Jahres fertig sein“, macht Berndt deutlich, schließlich hingen an dem gesamten Vorhaben Fördermittel dran. „Und die wiederum sind zeitlich gebunden.“

So soll die Halle einmal aussehen, wenn sie fertig ist. Sie wird etwa vier Meter im Boden versenkt. Quelle: Entwurf Thoma Architekten

Das gleiche betrifft die Fördermittel von Seiten der Lausitzer und Mitteldeutschen Bergbau-Verwaltungsgesellschaft ( LMBV) für den Abriss der bisherigen Mehrzweckhalle gegenüber des Freibads. Die ist vollkommen marode, stand schon mehrmals bei Starkregen unter Wasser und ist nicht mehr sanierungsfähig. Weshalb sie abgerissen werden soll, wenn die neue Halle steht.

Rollerstrecke an der Grundschule ist fertig

Ob die Fördermittel von Seiten des Landes Sachsen (für den Neubau) und der LMBV auch noch dann ausgezahlt werden, wenn sich die Bauvorhaben wegen der derzeitigen Corona-Pandemie verzögern, weiß Berndt noch nicht. Eine entsprechende Antwort auf seine Nachfrage stehe noch aus. Was ihn nicht verwundert in Anbetracht so vieler Menschen, die im Homeoffice arbeiten würden.

Währenddessen sind die Bauarbeiten an der Grundschule mittlerweile abgeschlossen. In den vergangenen Wochen war auf einem von der Stadt dazugekauften Grundstücksstreifen eine Zuwegung und eine Rollerstrecke entstanden. „Hier sind wir fertig, jetzt beginnen die Planungen für den Anbau an die Grundschule“, sagt Berndt. Der sei dringend notwendig, das bisherige Gebäude platze sprichwörtlich aus allen Nähten.

Auf dem Außengelände der Grundschule Böhlen ist die neue Rollerstrecke fertig. Quelle: Julia Tonne

Von Julia Tonne