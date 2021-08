So geht die Sanierung an der Grundschule Kitzscher weiter

Kitzscher

Die Horträume im Erdgeschoss der Grundschule Kitzscher sind fertig und ziemlich schön geworden. Zurzeit fühlen sich hier die Ferienkinder wohl. Einen Gang weiter und eine Etage höher gleicht die Schule dagegen einer Baustelle. Die auf mehrere Jahre angelegte schrittweise Sanierung des Schulgebäudes geht auch in den Ferien weiter.

In den Gängen hängen Elektroleitungen lose an noch unfertigen Decken, in einigen Zimmern sind gerade die Fußbodenleger am Arbeiten. Schulleiterin Carola Kuhn zeigt Räume, die schon fertig sind. Im Obergeschoss wurden bisherige Lichthöfe zu mehreren Zimmern umgebaut. Hier entstanden kleinere Zimmer, die sich als Therapieräume nutzen lassen oder für die Arbeit in kleineren Gruppen.

Martin Becker (vorn) und Christian Kunath verlegen neuen Fußbodenbelag. Quelle: André Neumann

Notrufsystem in allen Räumen

Besonders freut sie sich über die Schall schluckenden Decken, die in allen Räumen eingebaut werden. Neue Fußböden und Heizungen und die Erneuerung der Elektrik gehören genauso zum Sanierungsumfang wie Außenjalousien. Außerdem wird das gesamte Schulhaus mit einem Panik- und Notrufsystem ausgestattet. Auch die erforderlichen Leitungen für die digitale Vernetzung werden gleich mit verlegt, sagt die Schulleiterin.

Zu dem, was bereits fertig ist, gehören auch der Speiseraum und im Erdgeschoss und die neue Garderobe. Dafür wurde die ehemalige Hausmeisterwohnung umgebaut. Aus Gründen des Brandschutzes mussten die Kleiderständer ohnehin aus den Gängen verschwinden. Jetzt befindet sich die Garderobe praktischerweise dort, wo die Kinder ins Haus kommen, und wo sie es nach dem Unterricht oder der Hortzeit wieder verlassen.

Die neue Garderobe im Erdgeschoss. Quelle: André Neumann

Ein Gang wird für den Bau frei geräumt

Gleich um die Ecke befindet sich der Gang, der die Schule mit der Sporthalle verbindet. Dieser Zwischenbau ist jetzt an der Reihe. Der Gang wird saniert, ebenso wie die daran angrenzenden Sanitärräume und das Sportlehrerzimmer.

Natürlich wird die Schule auch nach den Sommerferien noch nicht fertig sein. Die Sanierung läuft seit zwei Jahren und wird voraussichtlich noch ein Weilchen dauern. Erst in diesem Jahr bekam die Stadt weitere Fördermittel zugesprochen. Carola Kuhn ist zuversichtlich, dass das Nebeneinander von Bauarbeiten und Unterricht auch weiterhin funktioniert. Es werde immer ein Gang frei geräumt, so dass sich Schule und Hort für eine Übergangszeit die verbleibenden Räume teilen.

Und mit den Firmen habe sie vereinbart, dass während der Schulzeit bis 13 Uhr im Wesentlichen keine Arbeiten stattfanden, die viel Lärm verursachen. „Die haben sich alle daran gehalten“, sagt Carola Kuhn.

Von André Neumann