So geht die Sanierung der Grundschule Borna-West voran

Von Ruhe kann in der Grundschule Borna-West keine Rede sein. Trotz der Corona-Pandemie lärmt es den ganzen Tag über durch das Schulgebäude und den Hortbereich. Allerdings sorgen nicht etwa die Kinder für reges Treiben, sondern die Bauarbeiter. Corona sei dank, kann von vormittags bis nachmittags gewerkelt, gebohrt, gestemmt, gehämmert werden. Rücksicht auf den laufenden Schulbetrieb muss hier gerade niemand nehmen.

Vor fast einem Jahr hatten Stadtverwaltung, Schüler und Lehrer beim Sommerfest den Startschuss für die Sanierung gegeben. Rund vier Millionen Euro investiert die Stadt in das Vorhaben, davon kommen 3,2 Millionen Euro aus dem Fördertopf „Europäischer Fonds für regionale Entwicklung“ (Efre), die restliche Summe bringt Borna selbst aus Eigenmitteln auf.

Die Komplettsanierung des Gebäudes läuft dieser Wochen auf Hochtouren, Trockenlegung sowie die Fassadensanierung sowohl an der Nord- als auch an der Westseite sind weitestgehend abgeschlossen. Derzeit legt der Bornaer Künstler Michael Fischer-Art Hand an. Er gestaltet die große Fläche über dem Haupteingang neu.

Einen ersten Vorgeschmack auf das endgültige Bild von Fischer-Art über dem Haupteingang gab der Künstler mit einem zusammen mit den Kindern gestalteten Plakat. Quelle: Julia Tonne

Bis zum Beginn der Sommerferien geht es auch im Inneren schnell voran. Der erste Bauabschnitt umfasst ein Drittel des Hauses, hier werden Heizung und elektrische Anlagen komplett erneuert. Darüber hinaus werden eine Sicherheitsbeleuchtung sowie eine Brandmelde- und Alarmanlage eingebaut, Wasser-, Abwasser- und WC-Anlagen erneuert, die Küche und das Behinderten-WC saniert.

„Zum ersten Bauabschnitt gehören außerdem Akustikmaßnahmen in den Klassenräumen, also der Einbau von Akustikdecken“, erklärt Bornas Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke). Auf der Agenda würden des Weiteren die Sanierung aller Wände, Decken, Böden, Zugänge, Fenster und Türen sowie der Umbau des Haupteingangs stehen. Dieser bekomme unter anderem ein neues Vordach und neue Treppen.

Das Sommerfest im vergangenen Jahr war zugleich der Startschuss für die Komplettsanierung der Schule. Quelle: Julia Tonne

Der zweite Bauabschnitt schließt sich nahtlos an das Ende des ersten an. Ab Anfang der Sommerferien erfolgen sämtliche genannten Arbeiten im zweiten Drittel des Gebäudes. „Die blockweise Sanierung hängt mit den Heizungssträngen zusammen“, begründet Bornas Rathauschefin das Vorgehen.

Viele Arbeiten konnten in den vergangenen Wochen den ganzen Tag über erfolgen, bis Mitte März noch mussten die lärmintensiven Arbeiten eng mit der Schule abgestimmt werden, da die komplette Sanierung unter laufendem Schul- und Hortbetrieb erfolgte. Die weitere Sanierung zieht sich noch einige Monate hin, im nächsten Jahr schließt sich der dritte Bauabschnitt an, der dann nicht nur die gleichen Arbeiten wie die des ersten und zweiten Strangs umfasst, sondern auch noch die Neugestaltung der Außenanlagen auf dem Schulhof.

Die Grundschule in Borna-West soll zukünftig nicht nur ein Ort für die Schüler sein, sondern vielmehr ein Ort für das ganze Wohnviertel. Das hatte Christian Weßling, Referatsleiters „Stadtentwicklung und EU-Förderung“ des Sächsischen Innenministeriums, beim Sommerfest im vergangenen Jahr erklärt. Vereine könnten sich hier künftig genauso treffen wie Flüchtlinge. Denn in dem Schulgebäude in der Deutzener Straße würden Vereinsräume und eine Bibliothek entstehen. „Ziel ist es, die Schule als Ort der sozialen Integration zu stärken – insbesondere für Kinder, die Deutsch als Zweitsprache (DaZ-Klassen) lernen“, ergänzt die Oberbürgermeisterin.

