So geht es am Kindergarten-Neubau in Deutzen weiter

Neukieritzsch/Deutzen

Auf der Baustelle für die neue Kindertagesstätte in Deutzen hat sich in den ersten Wochen 2022 noch nicht allzu viel getan. Was unter anderem daran liegen könnte, dass es derzeit Probleme mit der Lieferung von Türen und Fenster gibt, wie Bürgermeister Thomas Hellriegel (CDU) erklärt. Der aber ungeachtet dessen davon ausgeht, dass der Ersatzneubau für die Kita „Kleine Strolche“ in diesem Jahr fertig wird.

Vier Firmen für Bau-Fortsetzung bestimmt

Der Gemeinderat hat unterdessen weitere Aufträge vergeben. Den für die Wärmedämmfassade bekommt ein Unternehmen aus Großpösna. Die Firma Stewi, die für das günstigste Angebot ausgewählt wurde, hatte vor Jahren schon die Fassade an der neuen Sporthalle in Lobstädt angebracht.

Den Innenputz wird ein Leipziger Bauunternehmen ausführen, und auch der Auftrag für den Trockenbau geht in die Messestadt. Der vierte Auftrag, über den der Gemeinderat auf seiner jüngsten Sitzung entschied, ist der für die Innentüren. Hier bekommt eine Firma aus Dresden den Zuschlag.

Für den Neubau der Deutzener Kindertagesstätte sind weitere Aufträge vergeben worden. Quelle: Jens Paul Taubert

Straße soll noch vor dem Kita-Neubau fertig werden

Unterdessen sind auch die Pläne für den Ausbau der Saarstraße konkreter geworden, an der sowohl der alte als auch der im Bau befindliche Kindergarten stehen. Die schmale Fahrbahn reicht von der Staatsstraße 50 bis an die Turnhalle neben dem Grundschulgebäude, wo sie endet. Ausgebaut ist sie nur bis zur bestehenden Kindertagesstätte. Die Asphaltdecke ist verschlissen.

Die Gemeinde, das kündigte der Bürgermeister an, will die Saarstraße in den kommenden Monaten auf der kompletten Länge grundhaft ausbauen. Das soll gemeinsam mit dem Zweckverband Wasser/Abwasser Bornaer Land (ZBL) geschehen. Der Zeitplan soll laut Hellriegel so aussehen, dass die Straße noch vor der Kindertagesstätte fertig wird.

Von André Neumann