So hat Borna gewählt

Borna

Mittlerweile haben viele Wählerinnen und Wähler im Landkreis Leipzig ihre Kreuzchen gesetzt – ob per Briefwahl oder direkt mit dem Gang zur Wahlurne. Elf Direktkandidaten traten im Wahlkreis 154 Leipzig-Land um die Gunst der Wählerinnen und Wähler an. Wie aber haben sich die Menschen in Borna entschieden? Sehen Sie hier nach der Auszählung das Wahlergebnis für die Große Kreisstadt:

So stimmen die Bornaer ab

Insgesamt 15 525 Wahlberechtigte durften in Borna ihre Stimme abgeben.

Das sind die Ergebnisse für den Wahlkreis Leipzig-Land

219 000 Wählerinnen und Wähler konnten im Landkreis Leipzig an die Wahlurnen treten.

Auch die weiteren Wahlkreise in Sachsen können in der Karte eingesehen werden.

So wurde in weiteren Gemeinden in Sachsen gewählt

Sie möchten wissen, wie Ihre eigene Gemeinde gewählt hat? In dieser Grafik finden Sie die Antwort.

Von LVZ