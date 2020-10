So kämpft Kreisrätin Brunzlaff gegen Masken-Pflichten für Kinder

Belgershain

„Hier braucht es ein Wort des Landrats“, fordert Kreisrätin Roswitha Brunzlaff aus Belgershain. Sie will von Henry Graichen ( CDU) eine Prüfung, ob die Empfehlung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in Schulen ausgesetzt werden kann. Der Mann an der Spitze des Landkreises Leipzig sieht bei sich jedoch keine Regelungskompetenz. Für Brunzlaff nicht hinnehmbar, sie will weiter kämpfen.

Die promovierte Wirtschaftswissenschaftlerin hält es für notwendig, den Kinderschutz in der Gesamtschau zu würdigen. Sie stellt sich hinter Michael Klundt, der als Professor im Fachbereich Angewandte Humanwissenschaften an der Hochschule Magdeburg-Stendal tätig ist und im September der Kinderkommission des Deutschen Bundestages darlegte, mit den Corona-Maßnahmen seien Kinderrechte weitgehend ignoriert worden. Er sprach sogar von einer „schweren Form der Kindeswohlgefährdung“. Bund und Länder hätten „Kinder wie Objekte behandelt“.

Anzeige

Brunzlaff : Masken können nicht gesund sein

Immer mehr Schüler, so Brunzlaff weiter, kommen laut Kinderärzten in deren Praxen mit behandlungsbedürftigen Kopfschmerzen, Schwindelanfällen, Schweißausbrüchen und Konzentrationsschwierigkeiten. „Besonders die jüngeren unter ihnen, sagen Mediziner, könnten die Belastungen durch ein Atmen mit Masken in Schulhofpausen und beim anschließenden Unterricht von Lehrern, die das Maske-Tragen verlangen, nur auf zwei Wegen kompensieren: Indem sie fortgesetzt leicht hyperventilieren oder sehr viel tiefer als im Normalfall Luft holen, was blutdrucksteigernd wirke.“ Das könne nicht gesund sein.

Kinder fügen sich

Die Kinder würden sich fügen, weil sie nach einem Rat aus dem Bundesinnenministeriums belehrt wurden, sie seien am Sterben ihrer Großeltern verantwortlich, wenn sie sich nicht an die Corona-Regeln halten. „Zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen“, führt Brunzlaff weiter aus, „belegen aber, dass Kinder gar nicht ansteckend sind.“ Deshalb stellte sie einen Antrag an Landrat Graichen, vorerst Kindern das Tragen von Masken an Schulen nicht mehr zu empfehlen. „Selbstverständlich können Erwachsene, wenn sie es wünschen, weiter die Bedeckung nutzen“, betont sie.

Landrat sieht keine eigenen Befugnisse

„Für den Landkreis Leipzig besteht keine eigene Reglungskompetenz bezüglich der Maskenpflicht an Schulen und Einrichtungen der Kinderbetreuung“, hält der Landrat entgegen. Die Entscheidung liege allein im Zuständigkeitsbereich der Bildungsstätten. Im Übrigen habe es der Bayrische Verwaltungsgerichtshof für verfassungsgemäß befunden, auch während des Unterrichts Mund-Nasen-Bedeckungen zu tragen.

Empfehlung zum Verzicht bleibt aus

Zwar räumt Graichen ein, dass Corona-Häufungen insbesondere im Zusammenhang mit Feiern im Familien- und Freundeskreis sowie unter anderem in Alten- und Pflegeheimen, Krankenhäusern, Einrichtungen für Asylbewerber und Geflüchtete als auch in Verbindung mit religiösen Veranstaltungen und Reisen beobachtet werden. Trotzdem will er angesichts steigender Fallzahlen keine Empfehlung für Schulen aussprechen, auf das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen zu verzichten.

Bildungsagentur verweist auf Zuständigkeit der Schulen

Auch vom sächsischen Landesamt für Schule und Bildung ist eine solche nicht zu erwarten. „Die Schulen haben freie Hand und regeln über ihre eigenen Hygienepläne, ob Schüler im Gebäude oder bei Hofpausen Masken zu tragen haben. Wir machen da keine Vorgaben“, erklärt Pressesprecher Roman Schulz gegenüber der LVZ. Seine Behörde erfasse nicht, wie die Regeln der rund 75 Schulen im Landkreis Leipzig aussehen. Bekannt sei ihm lediglich, dass die meisten Bildungsstätten Schulfremde nur mit Maske und nach Voranmeldung einlassen.

Brunzlaff will nicht locker lassen

Ein unhaltbarer Zustand für Roswitha Brunzlaff, die kürzlich wegen der Corona-Politik ihrer Partei die Linke verlassen hatte, aber trotzdem in deren Kreistagsfraktion verbleibt. „Hier geht es doch um eine politische Entscheidung. Die kann man nicht den Schulen überlassen, deren Leiter sich wegen der Empfehlungen aus Dresden gar nicht anders entscheiden können“, sagt sie und fordert: „Man muss doch darüber diskutieren können! Da lasse ich nicht locker.“

Von Frank Pfeifer